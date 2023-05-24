IŞİD'e yakın Takva isimli gruba operasyon: 3 ilde çok sayıda kişi gözaltında

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:34

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:34

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Türkiye’de IŞİD'le bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan kolluk kuvvetleri, IŞİD'e yakın olduğu ifade edilen selefi akımlara meyilli unsurlara dün İstanbul, Konya ve Antalya’da yeni bir operasyon düzenlemişti. Irak ve Suriye’de sözde “hilafetini” coğrafi olarak kaybeden IŞİD'in, “Takva grubu” adı altındaki bir kolunun istihbarat birimleri tarafından deşifre edildiği kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince deşifre edilen söz konusu yapıya yönelik dün İstanbul, Konya ve Antalya’da operasyon düzenlendi. Söz konusu illerde peş peşe yapılan zincirleme baskınlarda Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan kökenlilerin de olduğu 12 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı. Yakalananlar arasında Rusya uyruklu bir kadın şüpheli ile Kazakistan ve Azerbaycan kökenli militanlar da yer alırken, bu şüphelilerin kaldıkları adreslerde ise 73 mermi ele geçirildi. Ayrıca zanlılara ait olduğu ileri sürülen bilgisayar, telefon ve hafıza kartlarından oluşan çok sayıda dijital malzemelere de incelenmek üzere el konulduğu ifade edildi.

SÖZDE 'MARMARA BÖLGESİ KADISI'YMIŞ

Operasyonla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Polisiye soruşturmadaki iddialar arasında, kendilerini sözde “Takva gurubu“ olarak nitelendiren ve güvenlik birimlerince IŞİD'e yakınlığı mercek altına alınan illegal suç ağının, “yardım” adı altında para toplamak, Avrupa ve Asya’dan gelip örgüte katılma eğilimindeki gönüllü radikallerin Suriye ve Irak’a geçişini sağlamak gibi iddialar yer alıyor.

TEM Şubedeki sorguları devam eden şüpheliler ile ilgili emniyet birimleri ilk olarak söz konusu Takva grubunun Marmara Bölgesi yapılanmasını deşifre etti. Operasyon öncesi suça meyilli kişileri yakın takibe alarak adım adım izleyen polis, B.Ö. adlı zanlının, IŞİD'e yakınlığıyla bilinen ve selefi akıma meyilli olduğu sanılan ‘Takva Grubunun’ sözde “Marmara Bölgesi Kadısı” olarak görev yaptığı tespit edildi.

HİYERARŞİK ŞEMA DEŞİFRE EDİLDİ

Şüpheli B.Ö.’nün emrinde faaliyet gösterdiği iddia edilen diğer yerli ve yabancı “işbirlikçiler” kolluk kuvvetlerince tek tek tespit edilerek mercek altına alındı. Kaldıkları yerler ve konumları belirlenen şahısların kanuna aykırı faaliyetlerde bulundukları iddia edilirken, talimatları ise IŞİD'in Suriye kolundan aldıkları ileri sürüldü. Emniyet kayıtlarına göre IŞİD'e bağlı hareket ettikleri öne sürülen Takva gurubunun sözde Marmara Bölgesi Kadısı B.Ö.’nün, S.S. adlı kişiyi de sözde “İstanbul Eyalet Sorumlusu” olarak tayin ettiği iddia edildi. Söz konusu yapının hiyerarşik şemasını deşifre eden polis, teknik ve fiziki takibin sonunda sözde “lojistik” ve “sosyal yapılanma” sorumlusunu da ortaya çıkardı. Azerbaycan uyruklu A.M. adlı şüphelinin başında bulunduğu yapının, Suriye'de IŞİD'lilerin ve ailelerin tutulduğu Hol Kampı’nda kalanlara “yardım” adı altında mali destek sağlamakla görevlendirildiği ileri sürüldü. A.M.‘nin aynı zamanda Takva grubunun Azerbaycan koluna hükmettiği ve o bölgeden de sorumlu olduğu iddia edildi. Emniyet kaynaklarına göre, suç ağının İstanbul’da Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece ve Pendik’in de içinde olduğu 8 ilçede yapılanmaya gittiği, faaliyetlerini ise gizlilik içinde yürüttüğü anlaşıldı



