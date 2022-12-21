IŞİD'in üst düzey isimleri Hatay'da yakalandı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 13:38

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin ortak çalışması ile IŞİD'in sözde Sahil Taburu Komutanı 'Abu Süleyman El Aşkar' kod adlı Ahmed Ali ile beraberindeki teröristlerin, Hatay'da saklandıkları tespit edildi.

2022 Kasım ayında öldürülen IŞİD lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye biat ettikleri belirlenen teröristlere yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist, gözaltına alındı.

Teröristlerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, 2 adet bıçak ve Türk bayrağı yakmalarına ilişkin görseller ele geçirildi.

Şüpheliler ilk ifadelerinde temin ettikleri silahlarla Suriye'ye giderek, burada Türk askerlerine yönelik eylem yapmaları için talimat aldıklarını itiraf etti.