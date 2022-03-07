İslamcı gruptan İsrail protestosu: Bayrak yaktılar, Erdoğan ve AKP'yi hedef aldılar
Sakarya'da İslamcı bir grup, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gelecek olmasını İsrail bayrağı yakarak tepki gösterdi. Grubun açıklamasında "Dindarların büyük kesimini temsil ettiğini iddia eden AK Parti hükumeti, kendi masallarını ümmetin maslahatına tercih etti" denildi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyecek olması Sakarya'da İkra İlim ve Kültür Merkezi adıyla faaliyet gösteren İslamcı bir grup tarafından protesto edildi.
Adapazarı İlçesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan, ellerinde Mavi Marmara baskınında yaşamını yitirenler ve kırmızı çarpı işareti çekilmiş Isaac Hertzog fotoğrafı bulunan dövizler bulunan grup üyeleri, eylemlerinde ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıp tekbir getirdi.
Kalabalık daha sonra bayrağı ateşe verdi.
Protestoda okunan basın açıklamasında, “Yüzbinlerce Filistinli şehit ve çekilen ızdıraplar unutulmadı. Kudüs ve Mescid-i Aksa kutsiyeti adına bu ziyaret mutlaka ama mutlaka engellenmelidir. Bu ziyaret İsrail ile ilişkilerin normalleşme adımıdır. Ziyonist İsrail’in zulüm politikaları kesintisiz devam etmektedir. Türkiye’deki tüm darbe ve darbe girişimlerinin arkasında Amerika’nın olduğunu bile bile Atlantik eksenine doğru yönelim bu ülke halkına tarihi ihanettir. Kendisini Müslüman olarak tanımlayan herkesin canını canını yakan bu ziyareti lanetliyoruz" denildi.
İktidarın da eleştirildiği açıklamada "Dindarların büyük kesimini temsil ettiğini iddia eden AK Parti hükumeti, kendi masallarını ümmetin maslahatına tercih etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları önümüzdeki 2023 seçimlerini kaybetmemek adına, çok büyük bir vebale girmeyi göze aldılar" ifadelerine yer verildi.
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