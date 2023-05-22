İsmail Küçükkaya'dan 28 Mayıs öncesi dikkat çeken uyarı: 'O aparatlar devreye sokuldu...'

Yayınlanma: 22.05.2023 - 09:48

Güncelleme: 22.05.2023 - 09:48

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sadece 6 gün kaldı. Propaganda dönemi devam ederken; Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya, ikinci tur seçimleri için kaleme aldığı yazısında, “İktidar tarafı karşı tarafın moralini bozmak, ümidini azaltmak, böylelikle sandığa gitmelerini önlemek hedefini güdüyor. Bu amaç doğrultusunda elindeki medya gücünü, yönettiği troll ordusunu kullanıyor” ifadelerini kullandı.

"APARATLAR DEVREYE SOKULDU..."

Bu amaç doğrultusunda AKP'nin, elindeki medya gücünü, yönettiği trol ordusunu kullandığını söyleyen Küçükkaya, "Bir de MUHALİFMİŞ GİBİ POZİSYONLADIĞI APARATLARI devreye soktu. Bu aparatlar daha ortada 2. tur seçim olmasına rağmen CHP içinde ikilik çıkarmak, Millet İttifakı'nda kriz yaratmak için sahnedeler. Özel görevliler. Moral bozmaya ve dikkatleri seçimden uzaklaştırmaya çalışıyorlar" sözlerini kullandı.



Küçükkaya'nın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:



"Oysa görülecek bir hesap varsa nihai tablonun ortaya çıkacağı seçimi beklemek gerekmez mi? Bu kavga, spekülasyonlar, şüphe, moral bozukluğu kimin işine yarar bunu düşünmeli. Bunu kim ister? Kim yaptırır? Bu görevi onlara kim verir?

Ancak o kişileri (aparatları) bu zamanlar için saklıyorlar. Günü geldiği için de tam seçim öncesi kullanıyorlar. Bugüne dek olduğu gibi meczup deyip geçemezsiniz. Hayır, meczupluğun ötesindeler.

Dolayısıyla seçmenin sakin olması, soğukkanlılığını koruması, aklını kullanması, moralini bozmaması ve sandığa gitmesi gerekiyor."

"HANGİ TARAF KİTLESİNİ SANDIĞA GİTMEYE İKNA EDERSE..."

Öte yandan seçim sonucunu katılımın belirleyeceğini söyleyen Küçükkaya, “Hangi taraf kendi kitlesini sandığa gitmeye ikna ederse o kazanacak. Oy kullanmayan 8 milyon yurttaş, geçersiz oy verenler ve 14 Mayıs’taki Sinan Oğan destekçilerini topladığımızda 12,5 milyon ediyor. Bu kitlenin kim, ne kadarını ikna ederse sandıkta o kazanacak” dedi.

