İsmail Saymaz'dan 'Habertürk' iddiası: 'İnternet portalında siyasi köşe yazılarına son verildi'
Gazeteci Fatih Altaylı'nın bağlarını kopardığı, son olarak da Mehmet Cengiz'e satılacağı iddiası ile gündeme gelen Ciner Medya'nın bileşenlerinden Habertürk'te, köşe yazarlarının bundan böyle siyasi içerikli yazı yazamayacağı öne sürüldü. İddiayı duyuran isim olan gazeteci İsmail Saymaz, "Habertürk TV de siyasi tartışma programlarına son verebilir" dedi.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının ardından Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'e satılacağı iddia edilen, öte yandan kısa süre önce Fatih Altaylı ile yollarını ayıran Habertürk'e ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.
"SİYASİ TARTIŞMA PROGRAMLARINA DA SON VEREBİLİR"
Gazeteci İsmail Saymaz, Habertürk’ün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildiğini öne sürdü.
Saymaz, "Köşe yazarları siyaset dışı konularda kalem oynatabilecek" dedi. Saymaz ayrıca "Habertürk TV de siyasi tartışma programlarına son verebilir. Habertürk yazarları bu programlarda yer almayabilir" iddiasında bulundu.
Söz konusu iddiaya ilişkin Habertürk'ten henüz bir açıklama gelmedi.
NE OLMUŞTU?
Bloomberg HT’nin eski yöneticilerinden gazeteci Ali Çağatay; Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Medya'yı satacağını ve satış için Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz ile görüşmelere başladığını iddia etmiş, Ciner Medya'ya bağlı olan Habertürk iddiayı yalanlamıştı.
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