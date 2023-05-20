Habertürk'ten ayrılan Fatih Altaylı'dan 'Teke Tek Bilim' açıklaması

Yayınlanma: 20.05.2023 - 11:38

Güncelleme: 20.05.2023 - 12:31

Uzun yıllardır Habertürk'te Teke Tek, Teke Tek Bilim ve Teke Tek Özel programlarını sunan gazeteci Fatih Altaylı, kanaldan ayrıldığını açıklamıştı.

'Bana katlanan herkese teşekkürler' başlıklı yazısıyla Habertürk'ten ayrıldığını duyuran Altaylı, "Gerçekten hesabını tutmadım, bilmiyorum bu kaçıncı. Veda... Evet, veda. Şimdi de Habertürk mazime gömülüyor. Habertürk'ü birlikte kurduğum tüm çalışma arkadaşlarıma, medyadaki sayıları giderek azalan pırlanta gibi gazetecilere ama özellikle ve özellikle beraber çalışmaktan büyük keyif aldığım ve kardeşim gibi gördüğüm birkaç çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum. Onlar kendini bilir. Ama artık yokum. Hoşça kalın... Görüşmek üzere" demişti.

Altaylı, şu ifadelere yer vermişti:

"NOT: Bundan böyle, medyada kimseye patron diyecek gücüm takatim yok. Saygı duyacağım öyle birini de zaten göremiyorum. Ama bir süre sonra yazılarıma fatihaltayli.com.tr adresinden devam etmeyi planlıyorum. Sonrasına bakarız."

'TEKE TEK BİLİM' MÜJDESİ

Son olarak Altaylı, Twitter'dan yaptığı yeni paylaşımla, 'Teke Tek Bilim' izleyicilerine müjde verdi.

"Sevgili gençler, Değerli izleyiciler, bilimseverler. Merak etmeyin. Teke Tek Bilim’i yapabildiğim sürece yapmaya devam edeceğiz" diyen Altaylı, "Hazırlıklar biter bitmez sevgili dostlarım İlber Ortaylı ve Celal Şengör’le Teke Tek Bilimlere yeniden başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili gençler, değerli izleyiciler, bilimseverler. Merak etmeyin. Teke Tek Bilim’i yapabildiğim sürece yapmaya devam edeceğiz. Hazırlıklar biter bitmez sevgili dostlarım İlber Ortaylı ve Celal Şengör’le Teke Tek Bilimlere yeniden başlayacağız. Elbette başka değerli akademisyenler de katılacak. Hiç merak etmeyin."