AKP'li isim Habertürk'ü hedef aldı... 'Algı çalışmalarınız ayağınıza dolanacak'
Habertürk'ü, haberde kullanılan Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafları üzerinden hedef alan AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "Bu aşağılık algı çalışmalarınız sizlerin de ayağına dolanacak. Kurnazlar sizi..." dedi.
AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Habertürk'ü 'yeterince yandaş' olmadığı için hedef aldı.
Birinci, Habertürk'ün internet sitesinde yer alan Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir haberde kullanılan fotoğraflar aracılığıyla 'algı operasyonu' yapıldığını iddia etti.
"KURNAZLAR SİZİ..."
AKP'li Birinci, söz konusu haberin kapak görselini şu ifadelerle paylaştı:
"Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu flu ve iyi olmayan fotoğrafı ile Kılıçdaroğlu'nun o fotosunu bu şekilde kullanmanızın sebebini anlıyoruz @Haberturk. Bu aşağılık algı çalışmalarınız sizlerin de ayağına dolanacak. Kurnazlar sizi..."
Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu flu ve iyi olmayan fotoğrafı ile Kılıçdaroğlu'nun o fotosunu bu şekilde kullanmanızın sebebini anlıyoruz @Haberturk. Bu aşağılık algı çalışmalarınız sizlerin de ayağına dolanacak. Kurnazlar sizi... pic.twitter.com/6p1IN4Scdl— Mücahit Birinci (@birincimucahit) May 25, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Oylar işte böyle çalınıyor
- Erdoğan'dan seçim öncesi tehlikeli sözler
- Kritik kararının açıklanacağı saat belli oldu!
- 6.7 milyon fazla seçmen!
- Tina Turner yaşamını yitirdi
- Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!
- Binali Yıldırım'dan bir garip 'bakanlık' açıklaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan Babala TV çağrısı
- Mansur Yavaş'tan 'Sinan Oğan' yorumu
- HDP ve Yeşil Sol Parti’den 'protokol' açıklaması