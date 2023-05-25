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AKP'li isim Habertürk'ü hedef aldı... 'Algı çalışmalarınız ayağınıza dolanacak'

Habertürk'ü, haberde kullanılan Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafları üzerinden hedef alan AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "Bu aşağılık algı çalışmalarınız sizlerin de ayağına dolanacak. Kurnazlar sizi..." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 12:34
AKP'li isim Habertürk'ü hedef aldı... 'Algı çalışmalarınız ayağınıza dolanacak'
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AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Habertürk'ü 'yeterince yandaş' olmadığı için hedef aldı.

Birinci, Habertürk'ün internet sitesinde yer alan Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir haberde kullanılan fotoğraflar aracılığıyla 'algı operasyonu' yapıldığını iddia etti.

"KURNAZLAR SİZİ..."

AKP'li Birinci, söz konusu haberin kapak görselini şu ifadelerle paylaştı:

"Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu flu ve iyi olmayan fotoğrafı ile Kılıçdaroğlu'nun o fotosunu bu şekilde kullanmanızın sebebini anlıyoruz @Haberturk. Bu aşağılık algı çalışmalarınız sizlerin de ayağına dolanacak. Kurnazlar sizi..."


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