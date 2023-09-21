İsmail Yetişkin: Seferihisar'da sosyal belediyecilik kazanacak
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere az bir zaman kalmışken projelerini ve adaylık konusunu Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Seferihisar’da yeniden belediye başkanlığına aday olacağını da ilk kez açıklayan CHP’li Yetişkin, “Genel merkezle konu hakkında herhangi bir temasa henüz geçmedim. Ancak bir sorun olduğunu düşünmüyorum” dedi.
Yetişkin, Seferihisar’da sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütttükleri beslenme çantası, tohum projeleri, atık yağ toplama projelerini geliştireceklerini ifade etti.
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