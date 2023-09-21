İsmail Yetişkin: Seferihisar'da sosyal belediyecilik kazanacak

Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.09.2023 - 03:00

Seferihisar’da yeniden belediye başkanlığına aday olacağını da ilk kez açıklayan CHP’li Yetişkin, “Genel merkezle konu hakkında herhangi bir temasa henüz geçmedim. Ancak bir sorun olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Yetişkin, Seferihisar’da sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütttükleri beslenme çantası, tohum projeleri, atık yağ toplama projelerini geliştireceklerini ifade etti.

