Seferihisar’da TİS sevinci: İşçilere yüzde 70 zam yapıldı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:14

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:14

Devlet memurlarına yapılacak maaş zamlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken, İzmir'in Seferihisar Belediyesi ile DİSK Genel İş 4 No’lu Şube arasında süren ve 480 işçiyi kapsayan toplu iş görüşmeleri sona erdi. Varılan anlaşmayla belediye işçilerine, Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 70 zam yapıldı.

Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Yelda Celiloğlu ve Gökhan Pehlivan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin, Şube Sekreteri Erdal Yay, Şube Disiplin Kurulu Başkanı Heval Yeşilyurt, İşçi Baş Temsilcisi Mehmet Ali Uzun, Gamze Altıner ve Necati Karakuyu ile belediye işçileri katıldı. Sözleşmeyle, bekar bir işçinin 8.800 TL olan en düşük maaşı, mesailer hariç 16 bin 750 TL’ye yükseldi. .

PİS KOKU PRİMİ VERİLECEK

Sözleşme kapsamında ayrıca temizlik işlerinde araç arkasında çalışan işçilerle, park bahçe biriminde çalışan işçilere “pis koku” primi verilecek. Eşi çalışmayan işçiye ise 657 sayılı devlet memurlarına verilen miktar kadar yani 1.158 TL, aile ve çocuk yardımı yapılacak.

DİSK Genel İş 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin, “Seferihisar Belediyesi Jeotermal Şirketinde 480 üyemizin bu seneki ücretlerini, geçen yıla göre yüzde 70 artırdık. İş barışını sağlamak adına işçilerimizin işlerini dört gruba ayırdık. Bekar ve çocuksuz bir işçinin bankamatikten çekeceği aylık, 16.750 TL ile 20.000 TL arasında olacak. Enflasyon karşısında ezilmek istemiyoruz. Bu sebeple her altı ayda bir TÜFE artı refah payı konusunda anlaşma sağladık. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“6 AYDA BİR İYİLEŞTİRME YAPILACAK”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, “Bu çalışmalarımız hep birlikte kademe kademe gerçekleşti ve büyük bir mücadele harcadık. Emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu ekonomik koşullara rağmen, daha fazla ücret vermek isterdik. Verebileceğimiz en yüksek ücreti vermeye çalıştık. Ayrıca, 6 ayda bir iyileştirme de yapacağımızı belirttik. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber çalışmaktan, yol almaktan çok mutluluk duyuyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.