İsmailağa cemaatinin yeni 'şeyh'i Hasan Kılıç hayatını kaybetti

Önceki gün hastaneye kaldırılan İsmailağa cemaatinin yeni 'şeyh'i Hasan Kılıç 94 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 18:04
İsmailağa cemaatinin yeni 'şeyh'i Hasan Kılıç hayatını kaybetti
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İktidara yakınlığıyla yakınlığıyla bilinen İsmailağa cemaatinin 94 yaşındaki 'şeyh'i Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

'RABITA' TARTIŞMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi Fatih'teki temasları sırasında İsmailağa cemaatinin merkezini de ziyaret etmiş ve Hasan Kılıç ile görüşmüştü. 

İsmailağa cemaati son dönemde "liderlik" kavgasıyla anılıyordu. Cemaatte liderlik kavgasının kıvılcımı ise "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün çıkışıyla atılmıştı. Ustaosmanoğlu’nun ölümünden önce "rabıta"nın kendisine yapılmasını istediğini söyleyen Ünlü, Hasan Kılıç’a rabıta yapan kişi ve kurumlara reddiyelerde bulunmuştu. Ünlü'nün daha sonra cemaatten ihraç edildiği duyurulmuştu. 

 

 


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