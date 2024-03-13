İsmailağa Cemaati'ne göre İsrail ile ticaret 'normal'

AKP'nin 'üç maynun'u oynadığı İsrail ile ticaret konusu gündemden düşmüyor. Son olarak İsmailağa Cemaati’nden İsmail Hünerlice, Türkiye’nin Gazze’ye saldırıları devam eden İsrail’e ürün göndermesine karşı olmadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:42
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken; AKP'nin 'İsrail ile ticaret' sessizliği devam ediyor.

Özellikle sağcı partilere üye Türkiye’den iş insanlarının Gazze’ye yönelik saldırıları süren İsrail’le ticaret yapması dikkat çekiyor. 

Son olarak konu İsmailağa Cemaati’nin gündemine geldi.

"KARŞI DEĞİLİM"

BirGün'ün aktardığı habere göre; üyelere seslenen İsmailağa Cemaati’nden İsmail Hünerlice, İsrail’le ticaretin normal olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Bazılarımız diyor ki, ‘Vay efendim ülkemiz oraya niye malzeme gönderiyor?’ Ya hu tamam da burada savaş durumunda bile, İslam hukukumuz diyor ki, ‘Vatandaşın suçu yok.’ Savaş yapıyorsan 50 bin kişiyle orada 5 milyon insan var… 5 milyon insan açlıktan mı ölsün? İslam böyle bir şey yapmaz, insanları açlıktan öldürmez. Onun için ülkemizin oraya (İsrail’e) ürün göndermesine karşı değilim. Yahudi’ye silah gönderse, orada tamam… Oturulur, tartışılır.”

SİLAH DA SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’den İsrail’e ‘av ve spor amaçlı silahlar’ için parça gönderildiğini açıklamış, çıkan haberlere şu yanıt verilmişti:

“2023 yılının Ocak-Kasım döneminde İsrail’e 93. Fasıl kapsamında yapılan ihracat toplam 903 bin dolar, Kasım ayında yapılan ihracat ise 80 bin dolardır.

Haberlerde bahsi geçen silah ve mühimmata ilişkin ürünler 9303 tarifesi altındaki ‘harp amaçlı olmayan ateşli silahlar’dan, 9305 tarifesi altındaki ‘rovelver ve tabancalara ait aksam ve parçalar’dan ve 9307 tarifesi altındaki kılıç, pala, süngü benzeri ürünlerden oluşmaktadır. Sonuç olarak Türkiye’nin İsrail’e ihraç ettiği 93. fasıl altındaki ürünler harp silahları ve mühimmatı değil, kişisel amaçlı spor av vb. amaçlı silahlar ve bunların aksam parçalarına ilişkindir.”


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