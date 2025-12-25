İsmet İnönü, vefatının 52’nci yılında Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı, CHP’nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü, vefatının 52’nci yılı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen resim törenle kabri başında anıldı. Törenin heyet başkanlığını Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk yaptı. Törene İnönü ailesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri ve milletvekillerinden oluşan bir heyet de katıldı.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün kabrine çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan heyet, ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı, CHP’nin İkinci Genel Başkanı İnönü’nün kabrine geçti.

İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP ve İnönü’nün ailesi adına kabre çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Törenin ardından İnönü’nün kızı Özden Toker ve Gülsün Bilgehan taziyeleri kabul etti.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP’nin önceki genel sekreterlerinden Önder Sav, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.