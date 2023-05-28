Isparta Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Isparta'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:15

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:15

Isparta'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS ISPARTA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Isparta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ISPARTA'DA NE KADAR OY ALDI?

Isparta'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.86 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ISPARTA'DA NE KADAR OY ALDI?

Isparta'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.14 aldı.

14 MAYIS 2023 ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ISPARTA'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Isparta'da yüzde 53.65 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ISPARTA'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Isparta'da yüzde 38.24 oy aldı.

SİNAN OĞAN ISPARTA'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Isparta'da yüzde 7.47 oy aldı.