2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Isparta Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Isparta'da ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Isparta'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Isparta'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Isparta'da kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:15
Isparta Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Isparta'da ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

Isparta'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS ISPARTA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Isparta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ISPARTA'DA NE KADAR OY ALDI?

Isparta'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.86 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ISPARTA'DA NE KADAR OY ALDI?

Isparta'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.14 aldı.

14 MAYIS 2023 ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ISPARTA'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Isparta'da yüzde 53.65 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ISPARTA'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Isparta'da yüzde 38.24 oy aldı.

SİNAN OĞAN ISPARTA'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Isparta'da yüzde 7.47 oy aldı.


Isparta 28 Mayıs 2023 Kılıçdaroğlu Erdoğan İkinci tur

İlgili Haberler

14 Mayıs 2023 Isparta Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Isparta'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Isparta'da kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Isparta Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Isparta'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Isparta'da kaç oy aldı?
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları! AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Isparta'da kaç milletvekili çıkarttı? 2023 Isparta milletvekili sonuçları...

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları! AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Isparta'da kaç milletvekili çıkarttı? 2023 Isparta milletvekili sonuçları...
2018 seçimlerinde Isparta'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Isparta'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Isparta seçim sonuçları

2018 seçimlerinde Isparta'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Isparta'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Isparta seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler