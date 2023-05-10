2018 seçimlerinde Isparta'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Isparta'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Isparta seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:34

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:03

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE ISPARTA'DAN PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 133.707

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 36.767

HÜR DAVA PARTİSİ - 721

VATAN PARTİSİ - 919

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 5.959

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 46.224

SAADET PARTİSİ - 4.211

İYİ PARTİ - 51.509

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ ISPARTA'DAN HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3

İYİ PARTİ - 1

2018 ISPARTA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ - AKP

RECEP ÖZEL - AKP

MEHMET UĞUR GÖKGÖZ - AKP

AYLİN CESUR - İYİ PARTİ