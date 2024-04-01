Isparta'nın o ilçesinde 1 oy farkla AKP kazandı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:56

Güncelleme: 01.04.2024 - 12:56

Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Son oylar sayılana kadar kıyasıya rekabete sahne olan yerlerden biri de Isparta'nın Aksu ilçesi oldu.

Sayımın ardından, AKP'li belediye Başkan adayı Veli Kahraman, sadece 1 oy farkla CHP'li rakibi Mehmet Çetin'i geçti ve seçimi kazandı.

Veli Kahraman 516, CHP'nin adayı Mehmet Çetin ise 515 oy sayısına ulaştı.