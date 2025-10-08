İsrail 3 milletvekilini alıkoydu: Özgür Özel'den kınama geldi!

İsrail tarafından alıkonulan Vicdan Gemisi'nde DEVA Partisi milletvekili Sema Silkin Ün ile Saadet Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca da bulunuyor.

Söz konusu duruma Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları söyledi:

"İsrail’in, içinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok gönüllünün bulunduğu Vicdan Gemisi’ne yönelik barbar saldırısını kınıyoruz!

Gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde dönmelerini bekliyoruz.

İsrail bu pervasızlığı, Trump yönetiminin desteğinden almaktadır. Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Trump’a ses çıkaramayan kim varsa Filistin’e dost değildir!

Filistin’in yanında duran, bedel ödeyen, hayatını riske atıp umuda yelken açanlara selam olsun!"