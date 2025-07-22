İsrail'in silah tedarikçilerinin olduğu fuarda Erdoğan'dan 'Gazze' mesajı: 'Her kim sessiz kalıyorsa buna ortak oluyor demektir'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in silah tedarikçilerinin de yer aldığı İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) açıklamalarda bulundu.

Filistin Eylem Komitesi, IDEF 2025’e katılan ve İsrail’e silah tedarik ettiği bilinen savunma şirketlerine dikkat çekerek, kamuoyunu protestoya çağırdı.

Filistin Eylem Komitesi: IDEF 2025 kapsamında soykırımcı İsrail ordusuna uçak, mühimmat ve teknoloji sağlayan şirketler İstanbul’da ağırlanacak! #IDEF2025İptalEdilsin #SoykırımTüccarlarıDefolsun #İsraileAskeriAmbargo pic.twitter.com/HLU6GtIA8B — BDS Türkiye (@israileboykot) July 15, 2025

METRO SEFERLERİNE MÜDAHALE: DTM VE ATATÜRK HAVALİMANI İSTASYONLARI KAPATILDI

Eylem çağrısının ardından İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde yaptığı duyuruyla Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nın Dünya Ticaret Merkezi (DTM) ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını bildirdi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama, kamuoyuna “güvenlik gerekçesiyle” iletildi.

“İSRAİL’İ SİLAHLANDIRAN ŞİRKETLER İSTANBUL’DA!”

Filistin Eylem Komitesi, IDEF 2025’e katılan ve İsrail’e silah tedarik ettiği bilinen savunma şirketlerine dikkat çekerek, kamuoyunu protestoya çağırdı.

Komite tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’i silahlandıran şirketler İstanbul’da!” vurgusuyla, etkinliğe katılan firmaların Filistin’de 77 yıldır süren işgalin ve son 22 aydaki yoğun saldırıların stratejik suç ortakları olduğu belirtildi.

Komite açıklamasında, “Filistinlilerin kanını taşıyan silah ve teknolojiler bu fuarda sergilenecek. On binlerce insanı katleden, hastane ve okulları yerle bir eden bu silahlar ‘daha güvenli bir dünya’ vaadiyle pazarlanıyor. Bu çelişki kabul edilemez” denildi.

Açıklama, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na, bu şirketleri fuar programından çıkarmaya çağırırken, İktidara da İsrail’e karşı derhal askeri ambargo uygulama çağrısı yaptı.

Karar'ın aktardığına göre; Türkiye, Kasım 2024’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğu mektupta 52 ülkenin imzasıyla İsrail’e silah satışının durdurulmasını talep etmişti. Komite, bu diplomatik girişimin iç politika düzeyinde somut adımlara dönüşmesini istedi.

Komite, “Filistin halkının dostları olarak, Filistin halkının özgürlük hakkını ve yaşamını hiçe sayanları rahat bırakmayacağız” diyerek protestoların süreceği sinyalini verdi.

ERDOĞAN: "TAHAKKÜM PEŞİNDE DEĞİLİZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuarda yaptığı açıklamada, "Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçiyoruz" dedi.

"Türk dış politikası; barış, adalet, uluslararası hukuk, egemenliğe saygı, hakkaniyet ve dayanışma ilkeleri üzerine kuruludur" diyen Erdoğan, "Nüfus peşinde değiliz, tahakküm peşinde değiliz, hiç kimsenin iç işlerine karışmak niyetinde asla ve asla değiliz. Tüm kalbimizle bölgemizde huzur, barış, dayanışma istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E TEPKİ

İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren Erdoğan, "İsrail'in Gazze halkına yönelik Nazileri fersah fersah aşan soykırımını tüm insanlığın gündeminde tutmaya devam ediyoruz. İnsani yardımlarımızla birlikte Gazze'deki vahşeti sona erdirmeye dönük diplomatik temaslarımızı da artırmış durumdayız. Gayemiz bir an önce ateşkesin tesis edilmesidir" dedi.

"Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmesi bir başka önceliğimizdir. Maalesef Kızılhaç'ın bile girişine izin verilmediği gerçekten korkunç bir durum söz konusudur" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Daha önce de söyledim; Netanyahu ve katliam şebekesi, barbarlıkta Hitler'i çoktan geride bıraktı. Avrupa'daki holokost sürecinde dahi Gazze'deki insanlık dışı görüntüler ortaya çıkmadı. Her gün onlarca masumun bir lokma ekmek, bir yudum su bulamadığı için can verdiği bir acımasızlığı zerre kadar insanlık onuru taşıyan hiç kimse kabul edemez, buna sessiz kalamaz, bu cinnet haline rıza gösteremez."

Erdoğan'ın fuardaki açıklamaları şöyle:

"Bugün burada sadece Türk savunma sanayiinin gelişimini değil kendi bağımsızlık hikayemizi de görüyoruz. Mesele ticaretle birlikte kalıcı iş birlikleri geliştirmektir. Türkiye olarak biz buna hazırız. Güç dengelerinin yeniden belirlediği bir süreçten geçiyoruz. Her gün yeni bir krize uyanıyoruz."

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

"Gazze'deki soykırımın, İsrail'in coğrafyamızı istikrarsızlaştırmaya dönük saldırıların, geniş bir bölgede nükseden gerilimlerin tamamı bizi ilgilendirmekte, tedbir almamızı müdahil olmamızı gerektirmektedir.

Etrafımız ateş çemberi ile kuşatılmış derken bunu hamasatle ifade etmiyor gerçeği sile getiriyoruz. Gazze'de insani yardım malzemesi girişine izin verilmediği için açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi bizim derdimizdir.

8 Aralık devrimi ile umutların yeşerdiği Suriye'ye saldırılar bizim sorunumuz. Karadeniz'deki çatışmalar bizim için endişe kaynağıdır. Nerede bir sıkıntı istikrarsızlık varsa ülkemiz için dikkatle takip edilmesi gereken hassas konulardır.

Nüfus peşinde, tahakküm peşinde değiliz, kimsenin iç işlerine karışmak niyetinde değiliz. Bölgemizde huzur, barış, dayanışma istiyoruz. Bunu isterken gerekliklerini de yerine yetirmekten çekinmiyoruz."

"NETANYAHU HİTLER'İ GERİDE BIRAKTI"

"Gayemiz ateşkesin tesis edilmesidir. İnsani yardımların girişi önceliğimizdir. Kızılhaç'ın bile girişine izin verilmemesi korkunç bir durumdur. Netanyahu Hitler'i bile geride bıraktı.

Her kim İsrail'in Gazze'deki saldırısına sessiz kalıyorsa buna ortak oluyor demektir. O masum bebeklerin kopmuş ayaklarını,ellerini, köpeklerin yediği cesetlerini hiçbirimiz unutmayacağız. Gelin bu caniliğe hep birlikte tepki verelim."

SAVUNMA SANAYİ

"Hazır ol cenge eğer istersen sulhu salah. Eğer barış ve dirlik istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmalısın. Eğer onurunla alnın ak yaşamak istiyorsan savunma sanayini güçlendirmek zorundasın. Bunun yolu da yerli ve milli savunma sanayiden geçiyor.

Kıbrıs'ta 74 barı harekatı sonrası ambargolar zirveye çıktı, bakım için gönderilen uçaklar alıkonuldu. Telsiz gibi en temel iletişim araçları dahi bir süre ülkemize verilmedi. Esad ile gerilimde yine ahde vefasızlığı gördük. Hava savunma sistemleri ülkemizden sökülüp götürüldü.

Libya'dan Karabağ'daki işgalin sonlandırılmasına kadar benzer uygulamalar devam etti. Kötü komşu adamı mal sahibi yaparmış. Bizi de dost ve müttefiklerimiz mal sahibi yaptı. Her ambargo bize yeni kapı araladı ve biz de bu kapılardan içeri girmeyi başardık.

Savunma sanayimizin yerlilik oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı. 20 milyar doları aşan ciro ile savunma sanayimiz adeta destan yazıyor. Tüm ihtiyaçlarımızı kendi kaynaklarımız ile karşılıyoruz. SİHA'larımızın konsepti büyük yankı uyandırıyor. Aynı şekilde dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir."