İsrail’e ambargoyu deldiği iddia edilen İÇDAŞ’a milyon dolarlık muafiyet

Yayınlanma: 22.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.01.2025 - 04:00

İsrail’e çelik sattığı iddiasıyla tepki çeken İÇDAŞ’a Gazze’de 19 Ocak’ta imzalanan ateşkesin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 313 milyon dolarlık Dahilde İşleme İzin Belgesi verildi. Bu belge kapsamında şirket ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalat yapabilecek.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Filistin’e yönelik düzenlediği saldırılarda binlerce sivil yaşamını yitirdi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüğü sırada iktidarın Tel Aviv ile ticari faaliyetlerini yürütmesi eleştirilerin hedefine oturmuştu. Tepkilerin ardından iktidar, İsrail’e yönelik ambargo kararı aldı. Bu karara karşın iktidara yakın şirketlerin de arasında yer aldığı birçok şirketin Filistin üzerinden İsrail’le ticareti sürdürdüğü iddia edilmişti. Eleştirilen şirketlerden biri de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyesi İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi Anonim Şirketi. Şirketin İsrail’e çelik ve çimento sattığını belirten “Filistin İçin Bin Genç” oluşumu şirket önünde eylem yapmıştı. Ayrıca İÇDAŞ’a ait İDÇ Limanı’ndan İsrail’de bulunan Hayfa Limanı’na birçok geminin gittiği öne sürülmüştü. İÇDAŞ’ın yasak öncesinde İsrail’deki çeliğin yüzde 65’ini sağladığı belirtilmişti.

Cumhuriyet, İÇDAŞ’ın sahibi olan Aslan ailesine ait Ambarlı Mardaş Limanı’nda İsrailli ZIM Lines şirketinin rotasına hizmet veren bir gemiye yükleme yapıldığını gündeme getirmişti.