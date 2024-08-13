‘İsrail’le ticaret bitirmediler’

Yayınlanma: 13.08.2024 - 05:23

Güncelleme: 13.08.2024 - 05:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’le ticaretin tamamen durduğunu açıklamasına karşın İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail firması Dorad Energy ile olan sözleşmesini uzattı. Dorad Energy’nin yüzde 25 hissesi ise Türk iş insanı Ahmet Nazif Zorlu’nun başkanlığını yaptığı Zorlu Holding’e ait. Zorlu Enerji Grubu, İsrail ordusuna ait üslere elektrik sağlayan Dorad Energy ile ortaklıklarına ilişkin kamuoyunda çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, santralı portföylerinden çıkarmak üzere çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.

AKP’nin İsrail ile ticaretin tamamen durduğunu açıklamasına karşın Türk şirketlerinin İsrail ile devam eden ticari trafiğini Cumhuriyet’e değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İsrail ile ticaretin sonlandırılması konusundaki hassasiyetlerini yineledi. Altınöz, “Hükümet ilk etapta İsrail ile ticaretin durdurulduğunu ifade etti. Sonradan hiç yapılmayacağı açıklandı. İsrail ile ticaretin tamamen durması gerektiğini tekrar ifade ediyoruz” dedi.

Altınöz, İsrail ile ticaret yapan tüm şirketlerin bu yanlıştan dönmesi gerektiğine işaret ederek, “Normal ticaretimizi devam ettiremeyiz. Malaya’daki NATO ve Adana’daki İncirlik hava üssünün kapatılmasını istiyoruz” diye konuştu.