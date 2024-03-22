İsrail'le ticaret sürüyor! Birçoğu MÜSİAD üyesi!

Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri, Gazze'de devam eden katliamdan etkilenmeksizin sürüyor. Bu ticarette pay sahibi olan şirketlerden birçoğunun ise muhafazakar kimliği ile bilinen MÜSİAD'ın üyesi olması ise dikkat çekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:41
İsrail'le ticaret sürüyor! Birçoğu MÜSİAD üyesi!
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İsrail'in Gazze’de onbinlerce kişinin ölümüne yol açan saldırıları devam ederken, Türkiye ile İsrail arasında ticari ilişkilerin hız kesmeden devam etmesi aylardır kamuoyunun gündeminde. 

Kimi zaman AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde de kendini gösteren "İsrail'le ticaret durdurulsun" çağrılarına rağmen somut bir adım atılmamış olması, iktidar temsilcilerine yönelik protestoları daha da yaygınlaştırıyor.

Karar gazetesinin bugünkü manşetinde İsrail'le ticaret yapan şirketlerin profillerine dikkat çekti. Buna göre İsrail'le ticaret yapan çoğu şirket, hükümete yakınlığı ile bilinen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (MÜSİAD) üye. Bu şirket ya da şirketler topluluklarının başında da Evyap Holding, İÇDAŞ, Pamukkale Kablo, Eren Holding, Tosyalı Holding geliyor.  

MÜSİAD’ın yanı sıra TÜSİAD üyesi bazı şirketler de İsrail’le ticareti sürdürüyor. Bunlar arasında da Zorlu Holding, AkçanSA, MNG Air öne çıkıyor. İddialara göre, bu şirketlere ticaret yapan şirketlerin tekstil, enerji, kablo, çimento, inşaat, demir-çelik, radar cihazları, çelik dikenli tel, silah parçaları, hava taşıtlarını fırlatma aksamları sektöründe faaliyet gösteriyor.

MÜSİAD daha önce yaptığı açıklamada, "birkaç üyelerinin İsrail ile gerçekleştirdiği iddia edilen ticari faaliyetlerle tüm üyelerinin töhmet altında bırakıldığını" belirterek, bu tür haberlere itibar edilmemesini istemişti. Akçansa, Nuh Çimento, Tosyalı Holding, İÇDAŞ ve Zorlu Holding İsrail ile ticaret sorularını cevapsız bıraktı.


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