MHP'li Şanlıtürk: İsrail'e müdahale edecek gücümüz yok

Yayınlanma: 19.03.2024 - 13:12

Güncelleme: 19.03.2024 - 13:12

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk'ün şehirdeki seçim çalışmaları kapsamında yaptığı bir konuşmada İsrail'le ilgili yaptığı ilginç çıkışı gündem oldu.

"Sadece bu necip Türk milletinin değil, ümmet-i Muhammed'in bayraktarlığını yapan kim? Sayın Recep Tayyip Erdoğan" diyen Şanlıtürk, sözlerini Filistin hakkında sürdürdü.

"İçimiz kan ağlıyor. Elimizde gücümüz olsa vallahi gider İsrail'e müdahale ederiz. Vallahi ederiz. Ama gücümüz yok" ifadelerini kullanan Şanlıtürk, şöyle devam etti:

"Maalesef elimizden çok fazla kınamaktan öte bir şey gelmiyor. Ama Cumhurbaşkanımızın söylediği güzel sözler var. Genel başkanımız da diyor ki: Mahşere kalmadan İsrail boğulacak."



