İsrail'le ticareti ortaya çıkan Saadet Partili isim görevden alındı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:05

Güncelleme: 22.12.2023 - 10:07

İsrail'in Gazze'de katliama yol açan saldırılarıyla birlikte bir yandan İsrail'e karşı en sert 'kınama' mesajlarını verirken diğer yandan bu ülkeyle ticari ilişkilerini devam ettiren isimler mercek altına alınmaya devam ediyor.

Daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan da dahil olmak üzere iktidar çevresindeki birçok iş insanının İsrail'e yaptığı gemi sevkiyatlarını sosyal medya hesabında ortaya koyan gazeteci Metin Cihan'ın hedefi bu kez Saadet Partisi oldu.

Cihan'ın paylaşımına göre, Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin'in İsrail'e domates ihraç ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Saadet Partisi Mersin İl Başkanlığı, Nurbaki Şahin'i görevden aldı.

SAADET PARTİSİ: PARTİMİZLE UYUMSUZ HAREKET

Karara ilişkin Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan tarafından yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Filistin Hepimizin Hassasiyetidir!

Saadet Partimiz, tüm dünyada mazlumların ve haksızlığa uğrayanların yanında olmayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda, Filistin davasına olan duyarlılığımız ve desteğimiz her zaman en üst düzeyde olmuştur.

Medyada çıkan, bir ilçe başkanımızın İsrail'e domates ihracatı yapmakta olduğu haberleri üzerine gerekli tetkik yapılmıştır. Sonuç olarak, partimizin ilkeleri ve politikaları ile uyumsuz hareket ettiği tespit edilen Erdemli İlçe Başkanımız, Mersin İl Başkanlığımız tarafından görevden el çektirilmiştir.

Saadet Partimiz, her zaman adalet, dürüstlük ve ahlaki değerler doğrultusunda hareket etmeyi öncelikli görevi olarak görmektedir. İlçe başkanımızın bu durumunun partimizin genel tutumuyla örtüşmediğini tespit ettiğimizde, gereken adımlar atılmıştır.

Kamuoyuna ve parti üyelerimize, bu konudaki hassasiyetimizi ve gereken tedbirleri aldığımızı temin ederiz. Partimiz, mazlumların yanında olma ve “adil bir dünya için” mücadele etme misyonuna sadık kalmaya devam edecektir."