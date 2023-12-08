İsrail’e giden gemileri durdursanıza!

08 Aralık 2023 Cuma

Bir milletvekili düşünün ki bir sanatçıyı sokak köpeklerinin hakkını savunduğu için hedef göstersin... Bu olay, 2023 Türkiye’sinde TBMM kürsüsünde gerçekleşti. AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödül alan Ecem Erkek’in sokak hayvanları konusundaki konuşmasına ateş püskürdü.

Meclis’te söz alan Arzen, Erkek hakkında, “Sözüm ona çağdaş, ilerici, modern, insancıl ve hayvancıl aktristimiz... Hemen yanı başımızda katledilen binlerce çocuğu, bebeği aşarak sokak köpeklerine yardım konusunda duyar kasan bu zihin engeli değil de nedir sizce? Bu tutuk akıl hakikat engelidir” diyerek Erkek’in sözleri ile Filistin’deki vahşet arasında ilinti kurmaya çalıştı.

Sanki Filistin’deki katliamların sorumlusu Ecem Erkek’miş gibi, sanki başka bir konuda hak savunulunca Gazze’deki katliam umursanmıyormuş gibi!

Belli ki bu milletvekili, geçen hafta sonunda yayımladığı bir video ile bu tuhaf bağlantıyı kurarak hayvan hakları savunucularını hedef gösteren yandaş Yeni Şafak’tan esinlenmiş. Bu zihniyete göre Türkiye’de sokak hayvanlarını savunuyorsanız Filistin’deki savaşı ve orada katledilen hayvanları umursamıyorsunuz!

Başka bir insan grubunun haklarını savunduğunuzda aynı suçlamayı yöneltmiyorlar ama söz konusu hayvanlar olunca bu çarpık bakış açısı devreye giriyor. Çünkü bu türcü anlayışa göre insandan daha değersiz olan insan dışı hayvanları savunmak gereksiz bir “duyar kasma”!

Ne zaman hayvan haklarını konu etsek ilkel zihniyetlerce gündeme getirilen bu çağdışı yaklaşımın 21. yüzyılda bir milletvekili tarafından dile getirilmesi utanç vericidir. Üstelik müzisyen olan bir milletvekilinin, insan gibi bilinç sahibi ve duyguları olan hayvanların hakkı savunuldu diye böyle bir tepki göstermesi ibretlik bir olaydır.

Ama bakıyorsunuz ardından yine gericilik çıkıyor. Laik Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı Necip Fazıl’ın şiirlerini besteleyen bir müzisyenmiş kendisi...

AKP’lilerin sokak hayvanlarını hatırlatan Ecem Erkek’e saldırısı Arzen ile de sınırlı kalmadı. Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral da sosyal medya hesabında, “Bu konuşma, milletin sinir uçlarına dokunmak, ayrımcılığı pekiştirmek için yapılmış bir konuşma. Bu konuşma 7 Ekim’den bu yana katledilen 3 binden fazla çocuğun, binlerce kadın, yaşlı ve gencin öldürülmesini yok sayan, köpeğini onlardan üstün tutup öncelediğini belirten kasıtlı bir konuşma” diye yazarak Erkek’e saldırdı.

Oysa Erkek, bir dakikalık kısacık konuşmasında, sokaktaki köpeklerinin kendisinin evinde beslediği köpek kadar şanslı olmadığını vurguladıktan sonra ne demiş biliyor musunuz?

“Biz vicdanlı bir milletiz. Biz merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı ve ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerce yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim.”

Yani 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası’nın belediyelere verdiği sorumluluğu hatırlatmış!

Ama sokak hayvanlarını yasaya aykırı bir şekilde yok etmeyi amaçlayanlar, belediyelerin geçici hayvan bakımevlerinde katliam görüntüleri arka arkaya ortaya çıkarken ilgisiz bir konu üzerinden bir sanatçıyı hedefliyor!

Siz iktidarın milletvekili ve başdanışmanı değil misiniz? Şov yapıp hayvanları savunanlara saldıracağınıza, her gün Türkiye’den İsrail’e giden gemileri durdurmak için reisinizle konuşsanıza!