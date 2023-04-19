İstanbul 3. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 3. Bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, TİP İstanbul milletvekili adayları...
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul milletvekilleri listesi yayımlandı. Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. İstanbul'da 3 seçim bölgesi bulunuyor. İstanbul 3. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 3. Bölge'den kaç milletvekili adayı çıkıyor?
2021 Nüfus Sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda İstanbul 15.840.900'lük nüfusuyla 98 milletvekili çıkarabilmektedir. Bir milletvekiline ise 161.642 nüfus düşmektedir.
İSTANBUL 3. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?
Arnavutköy
Büyükçekmece
Avcılar
Çatalca
Bağcılar
Esenyurt
Bahçelievler
Güngören
Bakırköy
Küçükçekmece
Başakşehir
Silivri
Beylikdüzü
İSTANBUL 3. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 5.870.586 kişi iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 36, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 163.072 kişidir.
İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AKP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NUMAN KURTULMUŞ
ÖZLEM ZENGİN
CÜNEYT YÜKSEL
ZEKERİYA YAPICIOĞLU
HALİS DALKILIÇ
RÜMEYSA KADAK
OĞUZ ÜÇÜNCÜ
NECMİ KADIOĞLU
ŞAMİL AYRIM
SEDA GÖREN BÖLÜK
NİLHAN AYAN
YILDIZ KONAL SÜSLÜ
ŞENGÜL KARSLI
YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
HALİME KÖKCE
MEHMET SARI
NEVZAT ŞATIROĞLU
EKREM GÖRÇEKER
NECATİ KARAGÖZ
RASİM ERDOĞMUŞ
YUSUF ASLAN
MUSTAFA KORKUT
MUTLU BOZOĞLU
FETİ AHMET BALIN
OKTAY ŞAMDANLI
MEHMET YILDIZ
YILMAZ DURMUŞ
NEVİN MİNE VURAL
MEMET YALÇIN
NAZİF ÇETİN
RAMAZAN ARKAN
HARUN ÇELİK
RASİM YAĞAR
CEMAL TOPTANCI
RECEP SEYYAR
ALİ ÇİÇEK
CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ENGİN ALTAY
ERDOĞAN TOPRAK
TÜRKAN ELÇİ
İLHAN KESİCİ
ZEYNEL EMRE
MUSTAFA YENEROĞLU (DEVA)
BÜLENT KAYA (SAADET PARTISI)
DOĞAN DEMİR (GELECEK PARTISI)
ÖZGÜR KARABAT
MEDENİ YILMAZ (DEVA)
TURAN TAŞKIN ÖZER
DORUK BULUT
OĞUZ KEMAL YAKAR
TURGAY ÖZCAN
FEVZİ DONAT
UTKU CANER ÇAYKARA
HÜSEYIN REMZİ GÖKBULAK
BAYRAMALI ÇEŞMECI
RECEP KARAKOÇ
BURAK YILDIRIM
EDA KURT
KAZIM ÖZEREN
MARGARIT DİKME
MEHTAP ALBAYRAK
NAZLI AKYÜZ
ÖZLEM DOKUYUCU
SİNAN KARAHAN
SİNEM ÖZCAN
SÜLEYMAN ŞAFAK
CEMAL DOĞAN
HÜSEYIN ARDA ENGIZEK
TURGUT KOÇ
SERVER GÖKMEN
ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ
NEŞE KIYIK
YAREN KARACA
MHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FETİ YILDIZ
İSMAİL FARUK AKSU
HAYATİ ARKAZ
ARZU ERDEM
GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
DAVUT HASKIRIŞ
AHMET SAVAŞ ÇOLAK
ÖZGE TEKOĞULLARI
AYLİN YÜKSEL ÜLKER
METİN ARI
BAHATTİN ŞENGÜL
OSMAN BÜYÜKKAYA
UYGAR ORAL ÖZTÜRK
ALPARSLAN ÇATAK
İLKAY KAYMAK
DİLARA ERKUT
ASLIHAN SOYLU
MUSTAFA SEPİN
JASMİNA TÜRKOĞLU
VOLKAN BÜYÜKUSTA
NERGİS GÖK
OKAN DEMİR
MESUT YILDIRIM
MUSTAFA ALP
MEHMET BAŞAK
MEHMET ŞENER ÇELİK
BEKİR SITKI KARAUSTA
MEHMET GALİP DERE
ENES YILMAZ
MEHMET SIDDIK KAPLAN
HAKAN ÖZTÜRK
MEHMET GÜRBÜZ
FATİH MEHMET ÇETİNKAYA
MEHMET ALİ ÖZEL
MUHAMMED RAFET YİĞİT
BÜLENT ÖZCAN
İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERSİN BEYAZ
SEYİTHAN İZSİZ
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ŞÜKRÜ KULEYİN
CELAL KARAPINAR
HAMZA YURTSEVER
ALİ KIDIK
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
METİN BOZKURT
FEVZİ FATİH OĞUZ
ETHEM BAYKAL
ÜLKÜ AYAYDIN
DOĞAN AVCI
ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
AYHAN BÖLÜKBAŞI
METE KOCA
SURURİ KARABAL
NAZMİYE İZGİN
SEVİNÇ GÜMÜŞ
MEHMET ALİ UYKUR
ZEKİ BULGAN
ARZU ÖNŞEN
ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
HÜRANA GÜNGÖR
MELİHA APAYDIN
ARZU ŞİMŞEK
BUSE ALBAYRAK
MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
ATAKAN ÖZKAN
HASAN KAYA
ŞEREF TAMTÜRK
ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
BURAK USTALI
KÜRŞAT ÖZER
SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
FİLİZ ÇELİK
MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERTUĞRUL GÜLSEVER
MUSTAFA BÜYÜK
YUNUS CAN
HAZAL KARAOĞLAN
RUHİ TUNCEL
RAMAZAN ERTAN
ÜNAL KİRMİÇ
BAŞAK ERÜNSAL
ÇİĞDEM ERİŞ
AHMET GÜLTEN
EZGİ SABAZ
PINAR ALYANSOĞLU
TURAN ÜNLÜ
TUNA AÇIKGÖZ
MERVE ÇAÇAN
İBRAHİM DÖNMEZ
METİN EĞRİOĞLU
EFE KALAY
ABDULKADİR TOZYILMAZ
RAŞİT MANDACI
BÜLENT UYĞUR
OLCAY AYDIN
SEVDA TÜRKSEVER
UĞUR ÇOPUR
EVRİM YILMAZ
ELİF SUDE KIZILKAYA
NECMİ TEZCAN
CANSU UZUNBABALAR
BERKAY MORGÜL
FURKAN DURAN
MUSTAFA KAVURGA
ÖMER SATI
BERKE ÖZDAL
AZİZ CAN AYDIN
DENİZ DOĞAN
YUSUF ALTAY
ERKAN BAŞ
TİP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN
UMUR EKREM TALU
APRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU
ÖZLEM TEKE
FEREMEZ TUNCAY
JİYAN AYBAR
8AYLİN DOĞAN
BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ
NİLAY BARKIN
NİLER ALBAYRAK
EKREM ERDİN
VEYSEL DÖNMEZ
AHMET ORAL
EBRU KIRANER
MUHAMMED ÇELİK
SAADET ÖZSOY
FERHAT ÇELİKOĞLU
ÖMER TURA
ALEV SANATLIOĞLU
SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN
TANYEL SÜZER
ÜMİT DENİZ
FATMA BERAZZİOĞLU
SERKAN GENÇ
GÜNGÖR KAYA
GÖZDE ÖZEL
NİLGÜN TUTAK
ŞAHİN ÖZSOY
ÖZGE İNCE
ANIL GÜLER
YAĞMUR ÇETİN
NURHAK GÖRKEM DOĞAN
İLKİN ERKORKUT
GİZEM YERİK
GÜN ÇAĞ AYDIN
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