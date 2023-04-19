İstanbul 3. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 3. Bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, TİP İstanbul milletvekili adayları...

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul milletvekilleri listesi yayımlandı. Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. İstanbul'da 3 seçim bölgesi bulunuyor. İstanbul 3. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 3. Bölge'den kaç milletvekili adayı çıkıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 19:59
İstanbul 3. Bölge ilçeleri hangileri? İstanbul 3. Bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, TİP İstanbul milletvekili adayları...
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2021 Nüfus Sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda İstanbul 15.840.900'lük nüfusuyla 98 milletvekili çıkarabilmektedir. Bir milletvekiline ise 161.642 nüfus düşmektedir.

İSTANBUL 3. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?

Arnavutköy

Büyükçekmece

Avcılar

Çatalca

Bağcılar

Esenyurt

Bahçelievler

Güngören

Bakırköy

Küçükçekmece

Başakşehir

Silivri

Beylikdüzü

İSTANBUL 3. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 5.870.586 kişi iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 36, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 163.072 kişidir.

İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AKP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NUMAN KURTULMUŞ

ÖZLEM ZENGİN

CÜNEYT YÜKSEL

ZEKERİYA YAPICIOĞLU

HALİS DALKILIÇ

RÜMEYSA KADAK

OĞUZ ÜÇÜNCÜ

NECMİ KADIOĞLU

ŞAMİL AYRIM

SEDA GÖREN BÖLÜK

NİLHAN AYAN

YILDIZ KONAL SÜSLÜ

ŞENGÜL KARSLI

YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI

HALİME KÖKCE

MEHMET SARI

NEVZAT ŞATIROĞLU

EKREM GÖRÇEKER

NECATİ KARAGÖZ

RASİM ERDOĞMUŞ

YUSUF ASLAN

MUSTAFA KORKUT

MUTLU BOZOĞLU

FETİ AHMET BALIN

OKTAY ŞAMDANLI

MEHMET YILDIZ

YILMAZ DURMUŞ

NEVİN MİNE VURAL

MEMET YALÇIN

NAZİF ÇETİN

RAMAZAN ARKAN

HARUN ÇELİK

RASİM YAĞAR

CEMAL TOPTANCI

RECEP SEYYAR

ALİ ÇİÇEK

CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ENGİN ALTAY

ERDOĞAN TOPRAK

TÜRKAN ELÇİ

İLHAN KESİCİ

ZEYNEL EMRE

MUSTAFA YENEROĞLU (DEVA) 

BÜLENT KAYA (SAADET PARTISI)

DOĞAN DEMİR (GELECEK PARTISI)

ÖZGÜR KARABAT

MEDENİ YILMAZ (DEVA)

TURAN TAŞKIN ÖZER

DORUK BULUT

OĞUZ KEMAL YAKAR

TURGAY ÖZCAN

FEVZİ DONAT

UTKU CANER ÇAYKARA

HÜSEYIN REMZİ GÖKBULAK

BAYRAMALI ÇEŞMECI

RECEP KARAKOÇ 

BURAK YILDIRIM

EDA KURT

KAZIM ÖZEREN

MARGARIT DİKME

MEHTAP ALBAYRAK

NAZLI AKYÜZ

ÖZLEM DOKUYUCU

SİNAN KARAHAN

SİNEM ÖZCAN

SÜLEYMAN ŞAFAK

CEMAL DOĞAN

HÜSEYIN ARDA ENGIZEK

TURGUT KOÇ

SERVER GÖKMEN

ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ

NEŞE KIYIK

YAREN KARACA

MHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FETİ YILDIZ

İSMAİL FARUK AKSU

HAYATİ ARKAZ

ARZU ERDEM

GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

 DAVUT HASKIRIŞ

 AHMET SAVAŞ ÇOLAK

 ÖZGE TEKOĞULLARI

AYLİN YÜKSEL ÜLKER

 METİN ARI

BAHATTİN ŞENGÜL

 OSMAN BÜYÜKKAYA

 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

 ALPARSLAN ÇATAK

 İLKAY KAYMAK

DİLARA ERKUT

 ASLIHAN SOYLU

 MUSTAFA SEPİN

JASMİNA TÜRKOĞLU

VOLKAN BÜYÜKUSTA

 NERGİS GÖK

OKAN DEMİR

MESUT YILDIRIM

 MUSTAFA ALP

 MEHMET BAŞAK

 MEHMET ŞENER ÇELİK

 BEKİR SITKI KARAUSTA

 MEHMET GALİP DERE

 ENES YILMAZ

 MEHMET SIDDIK KAPLAN

 HAKAN ÖZTÜRK

 MEHMET GÜRBÜZ

 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA

 MEHMET ALİ ÖZEL

 MUHAMMED RAFET YİĞİT

BÜLENT ÖZCAN

İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERSİN BEYAZ

SEYİTHAN İZSİZ

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

ŞÜKRÜ KULEYİN

CELAL KARAPINAR

HAMZA YURTSEVER

ALİ KIDIK

MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

METİN BOZKURT

FEVZİ FATİH OĞUZ

ETHEM BAYKAL

ÜLKÜ AYAYDIN

DOĞAN AVCI

ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU

AYHAN BÖLÜKBAŞI

METE KOCA

SURURİ KARABAL

NAZMİYE İZGİN

SEVİNÇ GÜMÜŞ

MEHMET ALİ UYKUR

ZEKİ BULGAN

ARZU ÖNŞEN

ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY

HÜRANA GÜNGÖR

MELİHA APAYDIN

ARZU ŞİMŞEK

BUSE ALBAYRAK

MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ

ATAKAN ÖZKAN

HASAN KAYA

ŞEREF TAMTÜRK

ASİYE KÜÇÜKYILMAZ

BURAK USTALI

KÜRŞAT ÖZER

SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN

FİLİZ ÇELİK

MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERTUĞRUL GÜLSEVER

MUSTAFA BÜYÜK

YUNUS CAN

HAZAL KARAOĞLAN

RUHİ TUNCEL

 RAMAZAN ERTAN

ÜNAL KİRMİÇ

BAŞAK ERÜNSAL

ÇİĞDEM ERİŞ

AHMET GÜLTEN

 EZGİ SABAZ

 PINAR ALYANSOĞLU

 TURAN ÜNLÜ

TUNA AÇIKGÖZ

MERVE ÇAÇAN

İBRAHİM DÖNMEZ

 METİN EĞRİOĞLU

 EFE KALAY

 ABDULKADİR TOZYILMAZ

 RAŞİT MANDACI

BÜLENT UYĞUR

OLCAY AYDIN

SEVDA TÜRKSEVER

UĞUR ÇOPUR

 EVRİM YILMAZ

ELİF SUDE KIZILKAYA

NECMİ TEZCAN

CANSU UZUNBABALAR

BERKAY MORGÜL

FURKAN DURAN

MUSTAFA KAVURGA

ÖMER SATI

BERKE ÖZDAL

 AZİZ CAN AYDIN

 DENİZ DOĞAN

YUSUF ALTAY

ERKAN BAŞ

TİP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN


UMUR EKREM TALU


APRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU


ÖZLEM TEKE


FEREMEZ TUNCAY


 JİYAN AYBAR


 8AYLİN DOĞAN


 BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ


NİLAY BARKIN


 NİLER ALBAYRAK


EKREM ERDİN


 VEYSEL DÖNMEZ


 AHMET ORAL


 EBRU KIRANER


MUHAMMED ÇELİK


SAADET ÖZSOY


FERHAT ÇELİKOĞLU


ÖMER TURA


 ALEV SANATLIOĞLU


SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN


TANYEL SÜZER


 ÜMİT DENİZ


  FATMA BERAZZİOĞLU


 SERKAN GENÇ


 GÜNGÖR KAYA


GÖZDE ÖZEL


NİLGÜN TUTAK


 ŞAHİN ÖZSOY


ÖZGE İNCE


 ANIL GÜLER


YAĞMUR ÇETİN


NURHAK GÖRKEM DOĞAN


 İLKİN ERKORKUT


GİZEM YERİK


GÜN ÇAĞ AYDIN



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