İstanbul, Ankara, Bitlis ve Muğla’daki yapılar için harcama limitleri artırıldı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

İktidarın 2025 Yılı Yatırım Programı’na göre, Cumhurbaşkanlığı’nın Bitlis’teki Ahlat Köşkü ve Devlet Adamları Konukevi ve Tesisleri’nin donanım, etüt-proje, makine-teçhizat, peyzaj, sosyal tesis, tefrişat işleri için 2020-2027 yıllarını kapsayan 879.2 milyon liralık proje başlatıldı. Geçen yıl sonu itibarıyla toplam 577.2 milyon lira harcama yapıldı. Bu yıl da 90 milyon lira daha harcama yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı’na ait Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla’daki yapıların bakım onarımı için 2022-2027 yıllarını kapsayan 1.1 milyar liralık proje başlatıldı. Geçen yıl sonu itibarıyla toplam 132.9 milyon TL harcama yapıldı. Bu yıl da 270 milyon lira daha harcanacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın yeni projeleri de yatırım programına alındı. Bu kapsamda Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla’daki yapılarda bakım onarım, bina tefrişatı, kitap basımı, makine-teçhizat, sistem kurulumu gibi muhtelif işler için 1.2 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu proje bu yıl içinde sonuçlandırılacak. Yine bu yapıların bilgi sistemleri idame ve yenileme işleri için de bu yıl 125 milyon lira harcama yapılacak. Cumhurbaşkanlığı, yeni taşıt alımı için de 33 milyon lira kaynak ayırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, İzmir ile Ordu’daki Dini Yüksek İhtisas Merkezleri’nin inşaatı için toplam 1.5 milyar lira kaynak ayrılmıştı. Bu yıl İzmir için 236 milyon lira, Ordu için de 100 milyon lira harcama yapılacak. Muhtelif işler için de 85 milyon lira ayrıldı.