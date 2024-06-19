İstanbul Baro Başkanı Saraç'tan, Bakan Tunç'a yanıt

Yayınlanma: 19.06.2024 - 16:39

Güncelleme: 19.06.2024 - 16:39

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma bir tepki de İstanbul Baro Başkanı Avukat Filiz Saraç'tan geldi.

Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Adalet Bakanının bir dönem Baromuzun üyesi olarak da görev yapmış bir hukukçu olarak yaptığı paylaşım kabul edilemez! Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" konulu 26. Maddesine göre, "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)'nin 10. maddesinde de "Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar" denilmektedir. Sayın Bakanın aynı hassasiyetini, laik Cumhuriyet'e aykırı faaliyet gösteren yapılara karşı göstermesini diliyoruz"