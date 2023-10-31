İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç'tan 'Can Atalay' tepkisi: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınarak giriliyor

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:48

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:48

İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesine ve hukuki sürece ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada Avukat Filiz Saraç, "Can Atalay, AYM kararı doğrultusunda derhal tahliye edilmelidir. Aksi durum hürriyeti tahdit ve görevi kötüye kullanmadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmayarak, hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınarak girilmektedir" dedi.

BAŞKAN BÖYLE KARAR VEREMEZ

Saraç sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Resmi olarak henüz doğrulanmasa da dosyanın, üstelik sadece mahkeme başkanı imzası ile Yargıtay’a gönderme kararı verildiği yönünde bir evrak sosyal medyada dolaşmaktadır. İddia edildiği gibi şayet böyle bir işlem varsa AYM'nin ihlal kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti görevini yapmamaktadır. Ayrıca ağır ceza mahkemeleri heyet halinde karar verir. Sadece Başkanın imzası ile böyle bir karar verilemez"

HUKUKÇULARA ÇAĞRI

Çağrı yapan Saraç, "Üyemiz avukat Can Atalay için Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara uyulmaması karşısında, sesimizi yükseltmek ve 'Hukuk Devletine Saygı' diyerek yapacak olduğumuz İstanbul Adliyesi önünde 2 Kasım Perşembe günü saat 11’deki basın açıklamasına tüm meslektaşlarımızı ve basın mensuplarımızı davet ediyoruz" dedi.



