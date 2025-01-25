İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'e tutuklama istemi!
Avrupa Konseyi toplantısından dönerken gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, "terör örgütü propagandası" ve "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındığı soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Epözdemir hakkında savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, "Epözdemir'in örgütün alt yapılanması olan HDK içinde Bağcılar başkanı olarak bulunduğu, terör örgütü HDK ve PKK'nın talimatları doğrultusunda "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu" öne sürüldü.
Epözdemir'in, "Cizre'de terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen sevk yazısında, Epözdemir'in terör örgütü PKK/KCK'nin hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği" savunuldu.
Sevk yazısında, Epözdemir'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçlara dair yasada öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak, tutuklanması talep edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya'dan çöken bina ile ilgili açıklama
- Barış Atay 5 yıl önce uyarmış: 'Engelleyecekler'
- Yeni ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Otel sahibi tutuklandı!
- Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddiası
- Tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı
- Soruşturmada flaş gelişme!
- Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
- Alparslan Kuytul'dan yalanlama
- '3 gün önce zaten söylemişlerdi'