İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'e tutuklama istemi!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:42

Güncelleme: 25.01.2025 - 17:42

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, "terör örgütü propagandası" ve "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındığı soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Epözdemir hakkında savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, "Epözdemir'in örgütün alt yapılanması olan HDK içinde Bağcılar başkanı olarak bulunduğu, terör örgütü HDK ve PKK'nın talimatları doğrultusunda "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu" öne sürüldü.

Epözdemir'in, "Cizre'de terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen sevk yazısında, Epözdemir'in terör örgütü PKK/KCK'nin hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği" savunuldu.

Sevk yazısında, Epözdemir'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçlara dair yasada öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak, tutuklanması talep edildi.