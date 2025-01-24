İstanbul Barosu'ndan Fırat Epözdemir eylemi: 'Mesele hukuk dışıdır'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 13:29

Güncelleme: 24.01.2025 - 13:49

İstanbul Barosu, katıldığı Avrupa Konseyi Savunmanlar Toplantısı sonrası dün, Strasbourg'dan Türkiye'ye döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda, "Terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla gözaltına alınan Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir için İstanbul Adliyesi önünde, meslektaşları avukat Epözdemir'in serbest bırakılması talebiyle toplandı.

"DEMOKRATİK SİYASET AÇISINDAN CİDDİ ENDİŞE YARATIYOR"

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı avukat Rukiye Leyla Süren, altında 78 baronun imzası bulunan ortak basın açıklamasında, "Hukukun üstünlüğü ve demokrasi ortak noktamızdır" diyerek, "Son günlerde eleştiri sınırları içinde düşünceyi yayma ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilebilecek sözler ve yazılar nedeniyle soruşturmalar açılması, siyasilerin, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' gibi suçlamalarla gözaltına alınması veya tutuklanması, ifade özgürlüğü ve demokratik siyasetin sınırları açısından ciddi endişeler yaratmaktadır" dedi.

"YARGININ SİYASALLAŞTIĞI ALGISI YÜKSELİYOR"

Avukat Süren, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik içtihatları, ifade özgürlüğünün yalnızca hoşa giden fikirleri değil, aynı zamanda şok edici ve rahatsız edici düşünceleri de koruma altına aldığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu tür kararlar, yargının siyasallaştığı algısını güçlendirmekte ve hukukun evrensel ilkelerine zarar vermektedir. Hukuka aykırılık, kimden gelirse gelsin ve kime dönük olursa olsun, ideal hukuku savunmak biz hukukçuların ortak sorumluluğudur. Biz, imzacı 78 baro olarak adaletin herkese eşit ve tarafsız şekilde işlemesinin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin korunması adına vazgeçilmez olduğunu hatırlatıyoruz" diye konuştu.

"MESELE HUKUK DIŞIDIR"

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Ekim Bilen Selimoğlu ise, avukat Fırat Epözdemir'in, AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararlarının tartışıldığı toplantı dönüşünde gözaltına alındığını kaydederek, hemen her gün adliyede ve baroda olan meslektaşlarının, ifadeye davet edilebilecekken gözaltı işlemine maruz bırakılmasının, meselenin 'hukuk dışılığını' ortaya koyduğunu belirtti.

"SORUŞTURMADA BİRÇOK HUKUKSUZLUK YAŞANIYOR"

Avukat Selimoğlu, açıklamasının devamında, "Sürecin başlangıcında, İstanbul Barosu'nun Anayasa ve Avukatlık Kanunu'ndan doğan görevleri çerçevesinde yaptığı bir açıklama gerekçe gösterilerek İstanbul Barosu Yönetimine soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma önkoşulu olan Adalet Bakanlığı izni bile Başsavcılığın basın mensuplarına soruşturma açıldığını söylemesinden günler sonra alınmıştır. Birçok hukuksuzluğun yaşandığı soruşturma sürecinin devamında, Avukatlık Yasasının bugüne kadar hiçbir Baro için işletilmeyen 77/5 fıkrası işletilerek, Baromuzun 'amaç dışı faaliyet gösterdiği' iddiasıyla, Baro Yönetiminin görevine son verilmesi için İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde davaname hazırlanmıştır" dedi.

"BU GÖZALTI AVUKATLARI SUSTURMAYA YÖNELİKTİR"

Selimoğlu, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu'na yönelik gerçekleştirdiği işlemlerden sonra Fırat Epözdemir’i, üstelik daha iki hafta önce Savcılığa giderek beyanda bulunmuş olmasına rağmen, haksız ve hukuka aykırı şekilde gözaltına aldırmıştır. Bahse konu gözaltı işlemi sadece meslektaşımıza yönelik değil, meslektaşımızın şahsında İstanbul Barosunu, savunmayı ve savunmayı temsil eden avukatları susturmaya, gözdağı vermeye ve biat ettirmeye dönük bir hamledir. Şu iyi bilinmelidir ki; 150 yıllık İstanbul Barosu'nun şanlı tarihinde hiçbir zaman teslimiyet yoktur. Bu ülkede susmayan, biat etmeyen, korkmayan cesur avukatlar var, biz varız. Bizi hukuk dışı işlemlerle sindiremezsiniz, susturamazsınız" diye konuştu.

"DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"

Avukat Ekim Bilen Selimoğlu, "İstanbul Barosu; kimliğine, diline, dinine, kökenine, cinsiyetine, siyasi görüşüne bakmaksızın, hakkı gasp edilen herkesin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Avukatlık Kanunun bize yüklediği; 'İnsan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya ve korumaya' devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın iradesine sahip çıkmaktan, bizlere verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmekten bir an olsun tereddüt etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bu itibarla, Yönetim Kurulu üyemiz avukat Fırat Epözdemir'in derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Baromuza ve avukatların iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.