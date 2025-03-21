Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ifadesine başlandı iddiası: Emniyet'ten yalanlama geldi

3 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin alınmasına başlanacağı iddia edildi. Ancak Emniyet kaynakları iddiayı yalanladı.

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ifadesine başlandı iddiası: Emniyet'ten yalanlama geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:23

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki üçüncü gününde ifadesinin alınmaya başlanacağına dair haberler yayınlandı.

Ancak Cumhuriyet'in ulaştığı Emniyet kaynakları bu haberlerin doğru olmadığını bildirdi. 

İmamoğlu'nun avukatları da "İBB Başkanı'nın ifadesinin alınmasına başlanmadığını ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını" bildirdi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yolsuzluk" ve "terör" suçlamasıyla başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İmamoğlu bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış" diyerek hakkında açılan 3'üncü soruşturmayı duyurmuştu.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı #Emniyet

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