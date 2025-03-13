İstanbul Dijital Medya A.Ş'den suç duyurusu: Sözde gazeteci grubunun ve troll ağının yalanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz

Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:35

Güncelleme: 13.03.2025 - 10:35

İstanbul Dijital Medya AŞ, sosyal medya resmi hesabından şirketin faaliyetleri hakkında yanlış paylaşımlar, yorumlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

İstanbul Dijital Medya AŞ tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin faaliyetleri hakkında devamlı olarak yalan/yanlış paylaşımlar yapan, haber yapan, televizyonda yorum yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şirketimizin satın alma süreçleri dahil tüm faaliyetleri Sayıştay müfettişleri tarafından detaylı şekilde incelenmiş ve herhangi hata ya da yanlışa rastlanmamıştır. 'Şirketimizin bütçesinden telefonlar alındığı, CHP kongresinde delegelere dağıtıldığı, bazı gazetecilere düzenli bütçe aktarıldığı, bu bilgilerin savcılıkça ya da emniyet birimlerince tespit edildiğine' dair paylaşımlar tamamen yalandır. Siyasi bir ajandayla bir araya gelmiş sözde gazeteci grubunun ve troll ağının yalanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kamuoyunun bilgisine!



Şirketimizin faaliyetleri hakkında devamlı olarak yalan/yanlış paylaşımlar yapan, haber yapan, televizyonda yorum yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şirketimizin satın alma süreçleri dahil tüm faaliyetleri Sayıştay müfettişleri tarafından… pic.twitter.com/qYLRxeJ8JA — Medya İstanbul (@istmedya_as) March 13, 2025

MEDYA AŞ'YE OPERASYON YAPILMIŞTI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden polisler, 3 Mart tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye baskın düzenlemişti. Gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında, MEDYA A.Ş. çalışanı bir kişinin bilgisayarına el koyma kararı verilmişti.