İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kimin vekalet edeceği belli oldu

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçici süreyle Can Tuncay’ın vekalet edeceği öğrenildi.

Can Tuncay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili olarak görev yapıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen yeni isim ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Ayrıca, Akın Gürlek ile Yılmaz Tunç arasında yarın Ankara’da devir teslim töreni olacağı, bu sebeple Çağlayan Adliyesi’nde resmi bir veda programı yapılmayacağı belirtildi.