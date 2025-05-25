İstanbul’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısında adalet mesajları verildi: İmamoğlu’na özgürlük

CHP’nin ev sahipliğinde 21- 25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı, dördüncü gününde düzenlenen oturumlarla devam etti. Altı ayda bir düzenlenen toplantılar kapsamında günün konuğu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in davetiyle İstanbul’a gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez oldu. Düzenlenen oturumlar öncesi salondakilere Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mektubu okundu.

İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri ve Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke tarafından okunan mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Milyonlar bize inandığı ve güvendiği için, yürüttüğümüz mücadele sonucunda iktidar değişiminin yakın olduğu görüldüğü için tutukluyum. Küresel olarak, büyük dönüşümlerin gerçekleştiği bir çağdayız. Karşımızda tarihi bir dönüm noktası var. Bu dönüm noktasında geleceğin haritasını çizenler ise gençler, kadınlar, emekçiler ve üretenler; yani halk, yani bizleriz. CHP ve demokrasiye sahip çıkan milyonlar adına, dayanışma gösteren tüm demokrasi ve adalet savunucularına teşekkür ediyorum. Daha iyi bir gelecek için omuz omuza mücadele eden milyonlar var oldukça, her şey çok güzel olacak.”

'İKTİDARI HEDEFLİYORUZ'

Mektubun okunmasının ardından salondaki bütün katılımcılar, üzerinde “Free İmamoğlu” (Özgür İmamoğlu) yazısı bulunan dövizleri kaldırarak İmamoğlu’na destek verdi. Öte yandan toplantının yapıldığı salonda, katılımcılara dağıtılan klasörün içerisine 18 Mart’ta İmamoğlu’nun diploma iptaliyle başlayan ve CHP’nin mitingleriyle devam eden sürece ilişkin hazırlanan kitapçık ve bilgi notları yerleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, konuşmasında İmamoğlu’nun tutukluğu sonrasında Türkiye’nin bir “demokrasi krizi” içerisinde olduğunu ifade ederek “Kriz içindeki siyasetin alternatifi, siyasetsizlik ya da biat değildir. Alternatifi daha fazla siyaset, daha fazla katılım, daha fazla mücadele, daha fazla dayanışmadır. Biz otoriterliğe karşı hayatta kalmayı değil, otoriterliği halkın desteğiyle yenmeyi ve iktidara gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istediği yardımı esirgemediklerin söyleyen CHP lideri Özel, şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye’de AİHM kararlarını uygulamayan, seçilmiş milletvekillerini AYM kararına rağmen içeride tutan, kendisine darbe yapıldığında ona sahip çıkan, kapalı Meclis’i açtırıp tankların önünde direnen CHP’nin seçilmiş belediye başkanına, cumhurbaşkanı adayımıza, ülkenin gelecek iktidarına darbe yapıp sonra, ‘Bunu hiçbir yerde anlatamazsın’ diyecek kadar pişkinler. Bunlara karşı, bunların yarattığı vasata teslim olmak, bunların yarattığı iklimin içinde kalmak, bunların ördüğü duvarın arkasında kalmak onları güçlendiriyor. Duvarlar yıkılmalı, iklim terk edilmeli, diktatörlerin dayattığı vasata teslim olunmalıdır. Reçetenin ilk ilacı budur.’

'KAZANACAĞIZ'

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ise toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dayanışma ve birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in zorlu bir zamanda güçlü bir liderlik sergilediğini belirten Sanchez, “Biz demokrasiye, adalete inanıyoruz. Demokrasi iktidarı ve muhalefeti içeren, vatandaşların oylarına saygı duyulmasını gerektiren bir dengeler sistemidir. Demokrasiyi savunmak için bu odadaki herkes pek çok şey feda etti. Pek çok dostumuz hapiste. Türkiye’deki yoldaşlarımızın yanındayız. Güçlüyüz ve birlikte olduğumuz sürece kazanacağız” ifadelerini kullandı.

CHP'LİLER BİR ARADA

Düzenlenen oturumların ardından Pena Gomez Ödülleri sahiplerine verildi. CHP Genel Başkanı Özel, yazar Isabel Allende’ye ödülünü takdim ederken ödüle layık görülen sanatçı Zülfü Livaneli’ye ise ödülünü İspanya Başbakanı Sanchez verdi. Livaneli’nin ödül takdimi sırasında CHP Lideri Özel, eski CHP genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı sahneye davet etti. CHP’liler Sanchez’e birlikte “İstanbul” adlı kitabı hediye etti.

'İKTİDARIN GÖRMEK İSTEMEDİĞİ TEPKİYDİ'

İstanbul’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantılarının katılımcılarından biri de Yunanistan’ın köklü sosyalist partilerinden Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) yöneticileriydi. Partiyi temsilen İstanbul’da bulunan PASOK Politik Büro Yöneticisi Dimitris Oikonomou, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun tutuklanmasını, Türk-Yunan ilişkilerini ve Yunanistan’daki siyasi atmosferi değerlendirdi.

Toplantılar için İstanbul’a gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Oikonomou, “Toplantılar ufuk açıcı konuşmalar ve tartışmalar eşliğinde geçiyor. Dünya siyaset sahnesinde ve sosyalist hareketlerin mücadelesinde neler olup bittiğini görmek açısından harika bir deneyim yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ BİR SES YÜKSELDİ'

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve devamındaki sürece ilişkin de konuşan Oikonomou, “İktidar tarafından hapsedilen İmamoğlu’nu ilk günden beri destekliyoruz. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla devam eden süreç, bütün dünyada gördüğümüz ve muhalefin sesini kısıtlamaya çalışarak otoriter bir düzen inşa etmeye yönelik bir süreç. Ancak bu sefer İmamoğlu’na yapılanlara karşı toplumda çok güçlü bir ses yükseldi ve bu Türkiye’deki iktidarın görmek istemeyeceği bir şeydi” diye konuştu.

‘DÖVİZ’ TARTIŞMASI

Toplantıda ‘’Free İmamoğlu’’ dövizini DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli’nin kaldırmadığı anlar dikkat çekti. Dövizi neden kaldırmadığını açıklayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, “Sayımız fazlaydı. Masaya bırakılan İmamoğlu’nun fotoğrafları azdı. Yanı başımızda duran Ebru Günay arkadaşımız dosyayı açmakta zorlandığı için ben ona yardımcı oldum. Elbette ki ben de fotoğrafı kaldırabilirdim. Bu süreci sarsma ihtimali olan bu tip yaklaşımlara inanın ihtiyacımız yok. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, barışı konuşuyoruz. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Haberini yapandan, sözünü kurana kadar” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise “Partimiz kaldırdı da bizim önümüzde yoktu” yanıtını verdi.