Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul’da öldürülen IŞİD’li hakkında ayrıntılar ortaya çıktı: Aile içi cinayete karıştı, ‘IŞİD’ tedbiri 2024’te kaldırıldı

İstanbul’da öldürülen IŞİD’li hakkında ayrıntılar ortaya çıktı: Aile içi cinayete karıştı, ‘IŞİD’ tedbiri 2024’te kaldırıldı

7.04.2026 18:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul’da öldürülen IŞİD’li hakkında ayrıntılar ortaya çıktı: Aile içi cinayete karıştı, ‘IŞİD’ tedbiri 2024’te kaldırıldı

İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde polislerle çatışmada öldürülen IŞİD’li Yunus Emre Sarban’ın 2018’de aile içi cinayetten 3 ay hapiste kaldığı ve 2021’de terör örgütü IŞİD üyeliğinden malvarlığına el konulduğu, 2024’te ise hakkında verilen tedbir kararının kaldırıldığı ortaya çıktı.

İstanbul’da Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma çıktı. 

Çatışmada IŞİD üyesi 1 kişi öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı ele geçirildi.  Çatışmada 2 polis hafif yaralandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıya ilişkin şu detayları paylaştı:

“Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir.”

Serbestiyet’in aktardığına göre, saldırıda öldürülen tek IŞİD’linin adının Yunus Emre Sarban olduğu öğrenildi.

AİLE İÇİ CİNAYETE KARIŞTI

1994 doğumlu olan Sarban, 2018 yılında Adana’da aile içi cinayete karıştığı gerekçesiyle cezaevine girdi. Babası Ahmet Sarban 18 yıl hapis cezası alırken, Yunus Emre Sarban 3 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay o dönem basına yansıdı.

Image

IŞİD’DEN MALVARLIĞI DONDURULDU

7 Nisan 2021’de, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle malvarlığı dondurulan isimler arasında Sarban da yer aldı.

2024'TE KALDIRILDI

31 Ağustos 2024’te tedbir kararı, “Makul sebeplerin ortadan kalktığı” gerekçesiyle kaldırıldı.

Sarban’ın IŞİD üyeliği suçlamasıyla cezaevine girdiğine dair bir bilgi bulunmuyor.

Image

İlgili Konular: #İstanbul #IŞİD