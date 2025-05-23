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İstanbul'da toplu taşımada 'Ekrem İmamoğlu' yasağı! Fotoğraf, video, ses...

İstanbul'da toplu taşımada 'Ekrem İmamoğlu' yasağı! Fotoğraf, video, ses...

23.05.2025 09:16:00
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Haber Merkezi
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İstanbul'da toplu taşımada 'Ekrem İmamoğlu' yasağı! Fotoğraf, video, ses...

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması ile başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonları bu sabah da düzenlenen 4. dalga operasyonlar ile devam ederken; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken bir karar geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mart ayında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki afiş ve pankartların toplatılmasını emretmişti. 

Savcılık, geçtiğimiz günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimatla İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirdi.

19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken kararlar gelmeye devam ediyor.

Savcılık, 24 Mart tarihli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazısında, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 6 belediye başkanına ait afiş ve pankartların İstanbul genelinde kullanımını kısıtlamış, talimatın ardından söz konusu isimlere ait posterler kamusal alanlardan kaldırılmıştı.

METRO, METROBÜS, OTOBÜS VE VAPURLARDA KULLANILMASI YASAKLANDI

Cumhuriyet gazetesi yazarı, Onlar TV programcısı Barış Terkoğlu'nun haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimat ile Ekrem İmamoğlu'nu içeren fotoğraf, resim, video ve ses gibi materyallerin de kullanımını yasakladı.

Verilen talimat doğrultusunda, işletmesi İBB'ye ait olan metro, metrobüs, vapur ve otobüs araçlarında ve istasyonlarında Ekrem İmamoğlu'nu gösteren herhangi bir içeriğe yer verilemeyecek.

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