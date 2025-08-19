İstanbul'daki duvar yazısı nedeniyle 2 kişiye 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Selma Karpuz (21) ve avukat Gökhan Türkoğlu, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki protestolar sırasında bir duvara "Darbeci AKP, diktatör Tayyip" yazdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Karpuz ile Türkoğlu, 17 Nisan'da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Karpuz 4 Haziran'da, Türkoğlu ise 13 Haziran'da adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karpuz ve Türkoğlu hakkında, Edirnekapı Tramvay İstasyonu yakınındaki mezarlık duvarına sprey boya ile "Darbeci AKP, Diktatör Tayyip" yazdıkları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından dava açtı. Haklarındaki "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini alenen aşağılama" suçuna ilişkin dosya ise tefrik edildi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN 'ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞI ZEDELENDİ'"

ANKA Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı iddianameye göre, 26 Mart 2025'te duvardaki yazı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti ve inceleme başlattı. Kamera kayıtlarına yönelik bilirkişi incelemesinde görüntülerdeki kişilerin şüphelilere benzetildiği belirtildi.

Her iki şüpheli de savcılık ifadelerinde yazılamayı kendilerinin yapmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Adalet Bakanlığından kovuşturma izni alınmasının ardından açılan davada, yazılamanın Cumhurbaşkanı'nın "onur, şeref ve saygınlığını zedelediği" belirtilerek kamu davası açıldığı aktarıldı.

Sanıklar, 29 Ocak 2026'da İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

"MOBESE GÖRÜNTÜSÜNDE NE YAZILDIĞI BİLE GÖRÜNMÜYOR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan avukat Gökhan Türkoğlu, 17 Nisan'da, Karpuz ile gözaltına alındıktan sonra tutuklandıklarını ve 58 gün boyunca Silivri Cezaevi'nde kaldıklarını söyledi.

Türkoğlu, tutuklanma gerekçesinin bir duvara yazılan "Darbeci AKP, diktatör Tayyip" ifadesi olduğunu belirterek, süreci şöyle anlattı:

"İsnat edilen yazılama, yazıldıktan 6 gün sonra CİMER'e şikayet edilmiş. Bu şikayetten yaklaşık bir ay sonra, 16 Nisan'da ifadeye çağrıldık. Ardından bir gece gözaltında kalıp tutuklandık. Bize ifade esnasında yazılama anına dair gösterilen MOBESE kaydında tahtaya ne yazıldığı asla gözükmüyor. Yani yazan kişiler biz olsaydık dahi ne yazıldığı asla anlaşılamıyordu. Biz yazmış olsak, yazı MOBESE kayıtlarında gözükse yine herhangi bir suç oluşmuş olmayacaktı. Diktatör bir hakaret değil, yerine göre eleştiri, yerine göre de bir tespittir.

İlgili yazılamaya isnaden bizi ifadeye çağırdılar, biz de çağrıya uyarak gittik. Buna rağmen 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle tutuklandık. Yargı bizi tutuklayarak aslında yazılamayı yapan kişinin tespitini bir nevi onaylamış oldu. Selma Karpuz'a bir kamera kaydı gösterildi. Görüntülerdeki kadın şahıs, duvara yazı yazan erkeği sadece izliyor, başka hiçbir eylemde bulunmuyor. Yani Selma, Cumhurbaşkanına hakareti 'seyretmek' gibi uydurma bir suç isnadıyla yaklaşık iki ay cezaevinde kaldı."