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İstanbul’da ‘NATO’ protestoları: Toplam 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da ‘NATO’ protestoları: Toplam 51 kişi gözaltına alındı

29.06.2026 18:45:00
Güncellenme:
ANKA
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İstanbul’da ‘NATO’ protestoları: Toplam 51 kişi gözaltına alındı

Devrimci Gençlik Dernekleri, İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden 40 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Halkevleri ve Öğrenci Kolektiflerinden de 11 kişi gözaltına alındı.
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Devrimci Gençlik Dernekleri üyeleri, İstanbul Dolmabahçe'de "NATO zinciri kırılacak" yazılı pankart ve "NATO defol, bu memleket bizim" sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı.

NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

“NATO ZİNCİRİ KIRILACAK”

Devrimci Gençlik Dernekleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolmabahçe'ye çıkan her sokağı kapattılar, arkadaşlarımızı eylem yapma şüphesiyle gözaltına aldılar ama NATO Parlamenter Zirvesi'nin yapıldığı Dolmabahçe'ye doğru yürüyüşümüzü engelleyemediler. NATO'cular, emperyalistler, işbirlikçileri defolacak, NATO zinciri kırılacak" denildi.

“KATİL ABD, İŞBİRLİKÇİ AKP”

Öte yandan, İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden Halkevleri ve Öğrenci Kolektiflerinden 11 kişi gözaltına alındı.

Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri, İstanbul'da "NATO defol" yazılı pankart ve "NATO defol, bu memleket bizim", "Katil ABD, ülkemizden defol", "Katil ABD, işbirlikçi AKP" sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Akaretler Yokuşu'nda grubun önü polis tarafından kesildi ve ardından 11 kişi gözaltına alındı.

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