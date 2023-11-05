İstanbul delegelerine sahte mesaj atıldı: Özgür Çelik’ten açıklama geldi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tur öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adına, Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için delegelerin cep telefonlarına sahte mesajlar atıldı. Özgür Çelik “Adıma atılan mesaj sahtedir. Genel Başkan adayımız Özgür Özel’in sonuna kadar arkasındayız” açıklamasında bulundu.
CHP Kurultay’ında seçimler ikinci tura kaldı. İkinci tur öncesi İstanbul delegelerinin telefonlarına İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten sahte bir mesaj gitti.
Mesajda Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi gerektiği yazıldı. Yazım hatalarının da olduğu mesajda “İstanbul delegeleri başta olmak üzere 81 kurultay delegeleri değişimden yana olsak da sonucun Genel Başkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana olmasını bu saatten sonra temenni ediyorum” denildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik söz konusu mesajı yalanlayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özgür Çelik paylaşımında ” Değişim irademizin sonuna kadar arkasındayız. Adıma atılan mesaj sahtedir. Genel Başkan adayımız Özgür Özel’in sonuna kadar arkasındayız” dedi.
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