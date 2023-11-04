Son Dakika: CHP Kurultayı'nda seçim ikinci tura kaldı!

Son dakika haberi... CHP Kurultayı'nda seçim ikinci tura kaldı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 23:30
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda seçim ikinci tura kaldı!
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Ankara’da yapılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı.

Böylece seçim ikinci tura kaldı. Adayların seçimi kazanabilmesi için salt çoğunluk gerekiyor, salt çoğunluk ise 684 oy ile sağlanabiliyor. 

İkinci tur oy kullanma işlemi saat 23:45’de başlayacak ve 01:00’de bitecek.

CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla bugün Ankara’da başladı.

Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı kurultayda, 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçiyor.

Aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzasının olması gerektiği rekabette CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarışıyor. 


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