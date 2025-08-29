İstanbul İl Başkanlığı seçimine iddianame... CHP'den ilk tepki: 'Yok'tan 'var' etmeye çalışıyorlar ama nafile!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 isim hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "oymamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

HAPİS TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş’ün 2820 sayısı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarıca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi.

CHP'DEN İLK TEPKİ

İddianameye ilk tepki, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.

"‘Yok’tan ‘var’ etmeye çalışıyorlar ama nafile!" diyen Başarır, "İstanbul İl Kongresiyle ilgili ortaya koydukları iddianamede ne bir delil, ne bir belge var!" ifadesini kullandı.

Başarır, X'ten yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Birkaç lakırdı, birkaç önermeden başka ceza hukukuna uygun herhangi bir suçlamaya yönelik tek iddia yok! Usul yok, esas yok! Var olan tek şey; Cumhuriyet Halk Partisine düşmanlıktan başka bir şey değil! Bu parti Türk siyasi tarihinin çınarıdır! 100 yıldır bu çınarı yıkamadılar, bundan sonra da böyle ucuz siyasi kumpaslarla yıkamayacaklar!"