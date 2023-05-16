İstanbul, İzmir ve Ankara’da kaybetti

Yayınlanma: 16.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2023 - 08:04

Anket şirketlerinin yüzde 5 ve 6 bandında gösterdiği MHP, yüzde 10.6 oy oranı ile 2018 seçimlerindeki milletvekili sayısını koruyan parti oldu. 2018 yılında 49 milletvekili ile parlamentoya giren MHP, bu seçimde ise milletvekili sayısını bir artırarak 50 milletvekili çıkardı. MHP, 11 ilde 18 yeni ismi de TBMM’ye gönderirken MHP’nin bu seçimlerde daha önceki seçimlerde İYİ Parti ile AKP’ye kaptırdığı milliyetçi seçmenlerin “yuvaya dönmesinin” etkili olduğu değerlendiriliyor.

MHP, bu seçimlerde uzun yıllar milletvekili çıkaramadığı illerden de başarılı sonuç elde etti. Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Nevşehir, Niğde ve Kilis’teki milletvekili adaylarını TBMM’ye göndermeyi başardı. Ancak MHP’de “üç büyükşehir şoku” yaşanıyor. En büyük oy kaybını İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan MHP, İstanbul’da milletvekili sayısını 8’den 5’e, Ankara’da 5’ten 3’e, İzmir’de 2’den 1’e düşürdü. 2018 yılındaki seçimlerde TBMM’ye 2 milletvekili gönderen ve “MHP’nin güçlü olduğu illerden biri” olarak değerlendirilen, deprem illerinden Gaziantep’te de MHP’nin bu seçimlerde yalnızca 1 milletvekilini parlamentoya göndermesi dikkat çekti.

ERKAN HABERAL ŞOKU

MHP’de, partinin önemli isimlerinden, TBMM İdare Amiri görevini de yürüten Erkan Haberal’ın milletvekili seçilememesi de deyim yerindeyse “şok etkisi” yarattı. Partinin büyükşehirlerde “oyunu koruyamaması”, Haberal gibi önemli isimlerin parlamentoya girememesi sonucunu doğurdu. Ankara üçüncü bölge 2. sıra adayı Haberal ile birlikte mevcut milletvekillerinden olan ve eski Kadın Kolları Başkanı Nevin Taşlıçay da Ankara’dan milletvekili seçilemedi. İstanbul’da ise mevcut milletvekillerinden Hayati Arkaz, Cemal Çetin, Arzu Erdem ve Mehmet Bülent Karataş da yeniden milletvekili olamadı. MHP’nin, 2018’den birer milletvekilini parlamentoya gönderdiği Düzce, Iğdır ve Eskişehir’den bu seçimlerde milletvekili çıkaramaması da dikkat çekti.

MHP’de 15 kişilik partinin “A takımı” olan başkanlık divanında bir isim de “fire verdi”. İzmir birinci bölgeden aday gösterilen MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan seçilemedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise memleketi Osmaniye’den yüzde 28.61 oy alarak seçimi kazandı.

YALÇIN'DAN TEPKİ

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, “Partimiz aleyhindeki algı çalışmalarının, düzmece kamuoyu yoklamalarının milletimiz nezdinde hiçbir değeri olmadığı görülmüştür. Muhalefet yanlısı ve temayül dolandırıcısı anket şirketlerince alacağı oy oranı baraj altında gösterilen MHP, yüzde 10’u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır” dedi.