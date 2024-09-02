İstanbul Kadıköy’de en az 20 kedi ve bir köpek zehirlendi, ekipler katilleri arıyor

Yayınlanma: 02.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 04:00

İstanbul Kalamış’ta ara sokaklarda ve Atatürk Parkı’nda toplu bir şekilde hayvanlar zehirlendi. Mahallede yaşayan bir hayvansever, şimdiye kadar 20 kedi, 1 köpeğin zehirlendiğini tespit ettiklerini söyledi. Veterinerler hayvanların öldürüldüğünü söyledi.

KAMERA İNCELENİYOR

Yurttaşların çağrısıyla bölgeye gelen polis çevredeki mekânların kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Bir mahalleli köpeğinin başına geleni şöyle anlattı:

“İki köpeğimi sokakta gezdiriyordum. İçlerinden birinin bir yiyeceği yediğini farkettim. Eve gidince rahatsızlandığını farkettim. Yarım saat içinde veterinere giderken yolda can verdi. Çok üzgünüm köpeğim öldü.”

KEŞİF YAPMIŞLAR

Hayvanseverler, bir yıl önce de mahallede benzer bir zehirlenme vakası yaşandığını, yaklaşık 30 kedinin bu nedenle hayatını kaybettiğini hatırlattı. Mahalle sakinleri zehirlenme olaylarının daha az kamera bulunan sokaklarda yaşandığını iddia etti. Bir başka mahelleli ise Meclis’ten geçen hayvan yasasından sonra artan katliamlara dikkat çekti. Yurttaş “Her gün yurdun dört bir yanından çok acı haberler geliyor. Buna karşı önlemler alınmalı. Bu vahşete sessiz kalınmamalı. Birileri sokaklara zehir atıyor. Ve hayvanlar can çekişerek ölüyor” ifadesini kullandı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı olayın ardından Kalamış’a gitti.

‘ORGANİZE BİR İŞ’

Kösedağı, şunları söyledi: “Tahminimizce zehirli mama koyarak birçok hayvanımızın hayatına mal oldular. 12 civarında kedimiz şu anda tedavi altında. Bu organize bir iş olabilir. Emniyet ve tarım il müdürlüğü ile görüşüyoruz. Buradaki bütün kaldırımları yıkadık. Ortalıkta duran bütün mama kaplarını kaldırdık. Şimdi gönüllülerimizle ve hayvan severlerle görüşüp onların belirlediği noktalara mamaları biz temin edeceğiz. Onların dışında hiçbir yerde hayvanların beslenmesine izin vermeyeceğiz.”

İKTİDAR KATLİAM YAPANLARI CESARETLENDİRDİ



Hayvan katliam haberleri malesef günden güne artmaya başladı. Katliamı işleyen kişiler ise gerçekleştirdikleri eylemleri yasaya dayandırdı. Önceki gün Ankara’da yavru bir köpeği dirgenle öldüren zanlı, “Devlet kanun çıkardı köpekleri öldürmek için” dedi. Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın “Toplumun bazı kesimleri hayvanları ortadan kaldırılması gereken bir kusur olarak görüyorlar. Bu sebeple hayvanlara saldıran insanlar suç işlediklerinin farkında değil. Bu insanların ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’de hayvan haklarını koruyan bir kanun yok. Böyle giderse Türkiye’yi bir toplumsal karmaşa bekliyor” dedi.

