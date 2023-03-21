İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ikinci yılında kadınlar eylemde: 'Sözleşmeyi geri alacağız'

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 20:18

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 20:22

Kadıköy'de düzenlenen eylemlde, basın açıklamasını okuyan Kadın Savunma Ağı’ndan Zahide Bilgin, "İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiklerinde kadınları, LGBTİ+’ları şiddetin ortasında korunmasız bıraktıklarını, erkekleri cezasızlıkla ödüllendireceklerini itiraf ettiler. Erkek-devletin adaletinin, koca koca adliyelerin; kadınları değil, failleri ve sermayeyi koruyan, bizleri şiddete mahkum bırakan işlevsiz yapılar olduğunu biliyoruz. Bizleri, şiddet, sömürü, istismar dolu ailelere, ihaleleriyle milyonlar kazandıkları çürük evlere, ücretli-ücretsiz güvencesiz işlere hapsederek hayatlarımızı ve emeğimizi sömürüyorlar. İktidarlarını kadınların hayatlarına çökerek yükseltiyorlar. Bu enkazın altında kalmak istemiyoruz” dedi.

"6284 HEDEFTE"

Bilgin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İstanbul sözleşmesi bir gecede tek adamın kararıyla feshedildiğinden beri en az 600 kadın ve LGBTİ +’nın katledildiğini biliyoruz. Kadınların katili erkek devlet, kader planı diyerek hafifletmeye çalıştığı deprem katliamının da sorumlusudur. Seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaşırken seçim vaatleri de havalarda uçusuyor. Ancak sanmayın ki eşitlik, özgürlük, insanca bir yaşamın vaatleri veriliyor. Seçim yarışları ve ittifakları kadın düşmanlığı yarışına dönüştü. 6284'ü hedef alanlar bir tarafa toplandı. 6284'ün kaldırılması ittifak koşulu yapılıyor”

"VAZGEÇMİYORUZ"

Bilgin, “Bizden çaldıklarınızla kurduğunuz saraylarınızda yaşamlarımız hakkında ahkam kesmenizi kabul etmiyoruz. Hayatlarımızdan, mücadelemizden, birbirimizden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni geri alacağız” ifadelerini kullandı.