İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomist Oğuz Demir'in sözleşmesini yenilemedi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, akademisyen ve Sözcü TV programcısı Dr. Oğuz Demir'in sözleşmesini yenilemedi. Dr. Oğuz Demir kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 15:02
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomist Oğuz Demir'in sözleşmesini yenilemedi
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Ekonomist ve Sözcü TV programcısı Dr. Oğuz Demir, sosyal medya hesabından akademisyen olarak görev yaptığı İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin "akademik performansımda sorun olmamasına rağmen" sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu.

Demir, sosyal medya paylaşımında, "İstanbul Ticaret Üniversitesi yönetimi "akademik performansımda sorun olmamasına rağmen" sözleşmemin yenilenmeyeceğini sözlü olarak iletti. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Elbette yasal tüm haklarımı takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

Dr. Oğuz Demir, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İngilizce İktisat Bölümünde öğretim üyesiydi. Aynı üniversitede Avrupa Birliği tarafından seçilen Döngüsel Ekonomi ve AB Sanayi Politikaları Başkanlığını da yürütmekteydi. 


oğuz demir İstanbul Ticaret Üniversitesi ekonomik Akademisyen

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