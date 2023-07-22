İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomist Oğuz Demir'in sözleşmesini yenilemedi

Yayınlanma: 22.07.2023 - 15:02

Güncelleme: 22.07.2023 - 15:09

Ekonomist ve Sözcü TV programcısı Dr. Oğuz Demir, sosyal medya hesabından akademisyen olarak görev yaptığı İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin "akademik performansımda sorun olmamasına rağmen" sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu.

Demir, sosyal medya paylaşımında, "İstanbul Ticaret Üniversitesi yönetimi "akademik performansımda sorun olmamasına rağmen" sözleşmemin yenilenmeyeceğini sözlü olarak iletti. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Elbette yasal tüm haklarımı takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

Dr. Oğuz Demir, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İngilizce İktisat Bölümünde öğretim üyesiydi. Aynı üniversitede Avrupa Birliği tarafından seçilen Döngüsel Ekonomi ve AB Sanayi Politikaları Başkanlığını da yürütmekteydi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi yönetimi "akademik performansımda sorun olmamasına rağmen" sözleşmemin yenilenmeyeceğini sözlü olarak iletti. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Elbette yasal tüm haklarımı takip edeceğim.

— Oğuz Demir (@droguzdemir) July 22, 2023