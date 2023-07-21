Yeni Şafak'tan ekonomi yönetimine 'faiz' ayarı: Türkiye daha fazlasını kaldıramaz

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi, Merkez Bankası'nın bir kez daha faiz artışına gitmesine, "Türkiye daha fazlasını kaldıramaz" diye tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 10:30
Yeni Şafak'tan ekonomi yönetimine 'faiz' ayarı: Türkiye daha fazlasını kaldıramaz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), dün faizde bir kez daha artırıma gitmesi üzerine AKP'ye yakın Albayrak Medya Grubu bünyesindeki Yeni Şafak gazetesinden dikkat çeken bir "uyarı" yapıldı. 

Merkez Bankası'nın kararına, gazetenin manşet sayfasından "Bu son olsun: Faiz yüzde 17,5'e çıktı, Türkiye daha fazlasını kaldıramaz" başlığıyla tepki geldi. 

Gazetenin ilgili haberinde, Türkiye ekonomisinin daha fazla faiz yükünü kaldıramayacağına işaret edilerek "İki ayda faizi yüzde 8,5’ten yüzde 17,5’e yükselten Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek gerekçesiyle yaptığı bu politika değişikliğinin üretimi vurabilir. Son iki yılda düşük faiz ortamında yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatını artırarak güçlü bir ekonomik büyüme sağlayan Türkiye’nin, agresif faiz politikası nedeniyle büyük yara almasından endişe ediliyor" denildi. 

Merkez Bankası, yüzde 15 seviyesinde olan politika faizini dün yüzde 17,5'e yükseltme kararı almıştı. Merkez Bankası haziran ayında da faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkararak 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmişti.






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