İstanbul Üniversitesi'nde 'boykot' eylemine saldırı girişimi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrencilerin 'boykot' eylemine ülkücü bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrencilerin 'boykot' eylemine ülkücü bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.
Fakülteye dışarıdan girdiği iddia edilen grup, fakültedeki eylem alanında LGBTİ bayrağı bulunduğu bahane ederek öğrencilere saldırmak istedi.
Özel güvenlik görevlileri ise bayrağın indirilmesini isteyerek öğrencilere müdahale etmeye çalıştı.
Öğrencilerin tepkisi karşısında ülkücü grup da dışarı çıkarıldı.
Etiketler: #LGBT
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