Özgür Özel'den 'genel tüketim boykotu' açıklaması: Bundan sonraki çağrılara destek verecek mi?

Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:21

Güncelleme: 15.04.2025 - 17:28

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 'merkez medya'nın tüm yurtta Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerini ve Saraçhane buluşmalarını vermemesi nedeniyle boykot listesi açıklamıştı.

Özel medya kanallarına "Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin" diye seslenmişti.

CHP lideri, merkez medyaya ve onlara bağlı şirketlere yönelik çağrısında şunları söyledi:

"Merkez medya, parayı bizden kazanacaksın, ürünü bize satacaksın ama Saray'a hizmet edeceksin. Bundan sonra araba mı satıyorsun, o arabayı almak yok, Yok öyle yağma. Tüketimden gelen gücümüzü kullanmaya hazır mıyız?"

GENÇLERDEN "TÜKETİM BOYKOTU" KARARI

Özel'in, İBB Başkanı ve CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde yaptığı boykot çağrısının ardından ülke genelinde de boykota katılım artmıştı.

Özel'in boykot çağrıları sonrası; üniversite kulüpleri, öğrenciler ve sosyal medyanın da gücüyle 2 Nisan için "tüketim boykotu" kararı alınmıştı.

ÖZEL, İLK TÜKETİM BOYKOTUNA DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Yurttaşların başlattığı "tüketim boykotuna", CHP lideri de Özel de desteğini açıklamıştı.

Bunun üzerine İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protestoları destekleyenler 2 Nisan'da ülke genelinde boykot yaptı.

Özellikle İstanbul'da birçok kafe, restoran ve iş yeri de dükkanlarını açmadı ya da satış yapmadı. Boykot çağrılarına destek veren Özel, "Çok önemli sonuçlar alındı" sözleriyle nitelendirdiği boykota katılan, destek veren gençlere ve esnafa teşekkür etti.

"TÜKETİM BOYKOTU" DEVAM EDECEK Mİ?

2 Nisan'da büyük bir katılımla gerçekleştirilen "tüketim boykotu" sonrası, bunun devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Bazı üniversite kulüpleri ve sosyal medyadaki yüksek takipçili hesaplar, 6 günde 1 tüketim boykotu fikrini savunmaya ve uygulamaya devam ederken; siyasilerden ilk boykottaki gibi bir sahiplenme gelmedi.

ÖZEL'DEN "TÜKETİM BOYKOTU" AÇIKLAMASI

"Genel tüketim boykotu" gündemdeki yerini korurken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bugün dikkat çeken bir açıklama geldi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Özel, "tüketim boykotuna" değindi.

Özel, "Biz genel tüketim boykotu yapmıyoruz. medyayı ve onun yan şirketlerini cezalandırıyoruz" dedi.

"BU SADECE GENÇLERE, ONLAR İSTİYOR DİYE DESTEK BOYKOTUYDU"

CHP lideri şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi bütün meydanlarda büyük bir mutabakatla bir boykot kararı aldı. Bizi görmeyenleri, vermeyenleri, sesimizi duymayanları... Öyle ya, İstanbul gibi bir kentte bir gece 1.200.000 kişi Tarihi Yarımada'da toplanacak, bütün dünya televizyonlarına, gazetelere haber, manşet olacak. 4 gün sonra Maltepe'de bayram tatiliyle baltalanan meydanda tarihin en büyük, Maltepe'nin kalabalığı toplanacak. Millet ayağa kalkacak, darbe bastıracak, sen orada ölü taklidi yapacaksın... Buna karşı boykot başlattık. Boykotla ilgili liste sitemizde, boykotyap.org sitesinden takip edilebiliyor. Bu firmalar ve bu firmaların para kazandıkları, bizden kazanıp saraya hizmet ettikleri için para kazandıkları ürünler. Bunun dışında gençler istedi, bir gün genel boykota destek verdik. Dünyanın en büyük yalanını attılar, "Boykot tutmadı." diye. Hepiniz gördüğü hâlde ve yüzde 53'e düştüğü alışverişin ortaya çıktı.

Ama bu sadece gençlere, onlar istiyor diye destek boykotuydu. Biz genel tüketim boykotu yapmıyoruz. medyayı ve onun yan şirketlerini cezalandırıyoruz. Bu günlerde bir toparlanma bekliyoruz, takip ediyoruz. Önümüzdeki mitinge kadar, ne kadar aşama kaydettiklerini takip edeceğiz. Onun için boykotyap.org sitesi dışında bir boykotumuz olmadığını; ama o sitede ne görüyorsanız o boykota sonuna kadar sarılmanız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum ve dönüyorum, bakıyorum. Boykot ettiğimiz şirketlerin ne kadar vergi ödediğini incelemeye başladık. Çoğunun 3 yıldır matrahsız olduğunu görüyoruz. Tüm bu şirketleri hukuka uymaya, milletin sesini duymaya, cuntacılara değil millete hizmet etmeye bir kez daha davet ediyorum."

TÜKETİM BOYKOTU NEDİR, NEDEN YAPILIR?

Tüketim boykotu, bir ürünün, markanın ya da ülkenin mal ve hizmetlerine karşı bilinçli olarak satın almama ve kullanmama kararı alınmasıdır.

Bu tür boykotlar genellikle:

Siyasi veya etik nedenlerle

Çevresel farkındalık oluşturmak için

İnsan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla yapılır.

TÜKETİM BOYKOTU YASAL MI?

“Tüketim boykotu yasal mı 2025” sorusunun güncel yanıtı: Evet, yasaldır. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bireyler, satın alma tercihlerinde tamamen özgürdür.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26. maddesi, ifade özgürlüğü kapsamında herkesin düşüncesini barışçıl yollarla açıklama ve yayma hakkını güvence altına alır. Bu da demek oluyor ki:Tüketim boykotu yapmak veya buna çağrıda bulunmak suç değildir.

TÜKETİM BOYKOTUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUKUKİ SINIRLAR

Her ne kadar “Tüketim boykotu suç mu 2025” sorusunun cevabı “Hayır” olsa da, bazı durumlarda yapılan çağrılar suç kapsamına girebilir.

Örneğin:

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme,

Nefret söylemi,

Hakaret,

Kişisel tehdit veya ticari itibarı zedeleyici içerikler

bu tür ifadeler içerirse, ilgili kişi cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabilir.