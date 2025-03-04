İstanbul Valiliği duyurdu: Beykoz Belediyesi'nde başkanvekili seçilecek

Yayınlanma: 04.03.2025 - 17:23

Güncelleme: 04.03.2025 - 17:23

İstanbul Valiliği, Beykoz Belediye Meclisinin başkan vekilini seçmek üzere 10 Mart Pazartesi günü toplanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’i görevden uzaklaştırmasının ardından İstanbul Valiliği, Belediye Meclisi’nin yeni başkan vekilini seçmek için 10 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te toplanacağını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'İhaleye Fesat Karıştırmak' suçundan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştır. Bu nedenle, İçişleri Bakanlığı’nın 4 Mart 2025 tarihli kararıyla görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereğince, Beykoz Belediye Meclisi’nin başkan vekilini seçmek üzere 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 14.00’te Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplanması uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.