İstanbul Valiliği'nden belediyelere 'sokak köpeği' talimatı

İstanbul Valiliği'nden belediyelere 'sokak köpeği' talimatı

4.04.2026 10:46:00
İstanbul Valiliği'nden belediyelere 'sokak köpeği' talimatı

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB ve 39 ilçe belediyesine Mayıs ayı sonuna kadar tüm sokak köpeklerinin toplatılması yönünde talimat verdi. Vali Gül, aksi halde yargı sürecine gidileceğini belirtti.

İstanbul Valiliği sokak köpeklerine karşı belediyelere tehdit gibi bir talimat yazısı gönderdi. Valilik tarafından Vali Davut Gül imzalı talimat, İBB ve 39 ilçe belediyesine gönderildi.

Belediyelere gönderilen yazıda "İlimizde bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine karşı tehdit oluşturmakta, zaman zaman ulusal basına da yansıyan olaylarda, sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu yaralanan vatandaşlarımız olmaktadır" denildi.

TOPLAMAYAN BELEDİYE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

"Köpeklerin toplatılma faaliyetlerinin yavaş bir şekilde ilerlediği, bakımevi kapasitesi dolmaya başlayan belediyelere de, yeni doğal yaşam alanlarının yapılması maksadıyla yer tahsisleri yapılmasına rağmen inşaat faaliyetlerine başlanılmadığının görüldüğü" ileri sürülen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Mevzuat çerçevesinde belirtilen, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki işlemlerle ilgili faaliyetlerin hızlandırılarak, Mayıs ayı sonuna kadar ilçelerinizdeki sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması, görevlerini ihmal eden yerel yönetimlerle ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak adli sürecin başlatılacağı hususunda, gereğini rica ederim."

Sokak hayvanlarına, ‘oyuncak arabalı’ mama servisi
Sokak hayvanları için bir araya geldiler
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde uzmanlar tedavide eşitsizliğe dikkat çekti: 'Üretmeyin, sahiplenin'
