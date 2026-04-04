4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde uzmanlar tedavide eşitsizliğe dikkat çekti: 'Üretmeyin, sahiplenin'

Her yıl 4 Nisan’da kutlanan Dünya Sokak Hayvanları Günü, şehirlerin görünmeyen sakinleri olan binlerce kedi ve köpeğin yaşam mücadelesine dikkat çekerken bu yıl özellikle tedaviye erişim konusu öne çıkıyor.

Yaralanan, hastalanan ya da bakıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının yeterli sağlık hizmetine ulaşamaması, hayvan hakları savunucularının en çok dile getirdiği sorunların başında yer alıyor.

Serbest Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilsay Kanat, “Düzenli beslenememe, temiz suya erişim sorunu, hava koşulları, travmalar, parazitler ve tedaviye zamanında ulaşamama en temel başlıklar” dedi.

Özellikle kent yaşamında araç çarpmaları, kötü muamele, enfeksiyonlar ve deri hastalıkları ile çok karşılaştıklarını aktaran Kanat, “Sokakta yaşayan hayvanlar, ev ortamındaki hayvanlara göre çok daha yüksek sağlık riski altında yaşıyor” diye ekledi. Birçok veteriner kliniğinin imkanları ölçüsünde sokak hayvanları için destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Kanat, asıl sorumluluğun yerel yönetimlere ve kamuya ait olduğuna dikkat çekti.

‘KONTROLSÜZ ÜREME’

Kısırlaştırma yalnızca üremenin kontrol altına alınması değil; aynı zamanda bir hayvan sağlığı ve toplum sağlığı meselesi olduğuna vurgu yapan Kanat, “Kontrolsüz üreme, sokakta yaşam mücadelesi veren hayvan sayısını artırır; bu da açlık, hastalık, travma ve bakım yetersizliği gibi durumları derinleştirir. Kısırlaştırma sayesinde hem istenmeyen doğumların hem de buna bağlı acıların önüne geçilir. Ayrıca bazı üreme sistemi hastalıklarının ve davranışsal sorunların azaltılmasında da önemli fayda sağlar” dedi. Sahada karşılaşılan sorunların temelinde kontrolsüz üretim ve bilinçsiz sahiplenmenin yattığını söyleyen Kanat, “Satın almayın, üretmeyin, sahiplenin” diye konuştu.